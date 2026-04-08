Unión La Calera recibió un duro golpe en el Campeonato Nacional. Esto porque la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el castigo contra los cementeros, lo que afectará directamente su posición en la tabla del torneo.

La entidad confirmó el fallo de la Primera Sala luego que los caleranos fueran denunciados por Everton y Cobresal por alinear seis extranjeros, infringiendo así el reglamento de la Liga de Primera.

¿Qué sanción recibió La Calera?

La Calera fue sancionada con la resta de seis puntos en el Campeonato Nacional. Esto tras la denuncia de Everton y Cobresal por la alineación indebida en la cantidad de extranjeros en sus respectivos partidos.

Los cementeros se habían impuesto por la mínima a los ruleteros y por 3-1 a los mineros. Sin embargo, tras el fallo del Tribunal de Disciplina, se dieron por perdidos ambos encuentros por un resultado de 3-0.

¿Por qué fue sancionada La Calera?

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el fallo de la Primera Sala, la cual sancionó a Unión La Calera con la resta de seis puntos luego que alineara a seis extranjeros en sus triunfos sobre Everton y Cobresal, sobrepasando el límite de cinco jugadores foráneos que permite el reglamento.

El caso estaba en entredicho por el futbolista argentino Axel Encinas, quien participó en ambos partidos. Si bien los cementeros argumentaban que el jugador pertenecía a las juveniles del club, tanto ruleteros como mineros reclamaron que no estaba inscrito en las cadetes, por lo que contaba como un jugador profesional más, y con ello, contaba como un extranjero más.

“La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, por la unanimidad de sus miembros presentes en la vista de la causa, ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 6 de marzo de 2026, rechazando, por lo tanto, las impugnaciones efectuadas a dicho fallo por el Club de Deportes La Calera”, consignó la ANFP.

¿Cómo queda la tabla del Campeonato Nacional tras el castigo de La Calera?

Esta situación trajo repercusiones en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, la cual ya fue actualizada por la ANFP en su sitio web oficial.

La Calera se encontraba en el undécimo puesto de la clasificación con 10 puntos, pero tras la decisión del Tribunal de Disciplina cayó hasta el último lugar con solo 4 unidades.

Por su parte, Cobresal pasó del decimoquinto al duodécimo puesto, sumando 10 puntos. Mientras que Everton dejó el decimotercer lugar para escalar hasta la novena ubicación con 11 unidades.

# Equipo PJ G E P GF GC DG PTS 1 Colo Colo 8 6 0 2 9 4 5 18 2 Deportes Limache 8 5 2 1 20 8 12 17 3 U Católica 8 4 2 2 19 11 8 14 4 U de Chile 8 3 4 1 10 5 5 13 5 Ñublense 8 3 4 1 9 6 3 13 6 O’Higgins 8 4 1 3 12 12 0 13 7 Huachipato 8 4 0 4 13 12 1 12 8 Coquimbo Unido 8 4 0 4 11 10 1 12 9 Everton 8 3 2 3 9 8 1 11 10 U de Concepción 8 3 2 3 7 14 -7 11 11 Audax Italiano 8 3 1 4 8 7 1 10 12 Cobresal 8 3 1 4 14 16 -2 10 13 La Serena 8 2 3 3 9 11 -2 9 14 Palestino 8 2 2 4 12 17 -5 8 15 Concepción 8 1 1 6 4 13 -9 4 16 La Calera 8 1 1 6 6 18 -12 4

¿Qué consecuencias tiene para Unión La Calera este fallo de la ANFP?

La principal consecuencia es que el club queda ubicado en zona de descenso directo, compartiendo el fondo de la tabla con Deportes Concepción. Con solo cuatro puntos registrados en ocho partidos, el equipo de Martín Cicotello deberá enfrentar la segunda parte del torneo con una desventaja numérica considerable. Aunque el club tiene la opción de acudir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) como última instancia, de momento la tabla oficial de la ANFP ya refleja el descuento de las seis unidades obtenidas frente a Everton y Cobresal.

En resumen

La Segunda Sala ratificó el castigo contra La Calera

Los cementeros pierden los seis puntos ganados en cancha ante Everton y Cobresal

Cayeron del puesto 11º al fondo de la tabla de posiciones

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