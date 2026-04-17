Limache derrotó por 3-0 a U de Concepción en el estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota y asaltó la cima del Campeonato Nacional 2026, quedando con 20 puntos, dos por sobre Colo Colo, aunque este último elenco tiene dos partidos menos, disputando el primero de ellos este domingo contra Palestino en el Monumental.

Los Tomateros contaron una vez más con grandes actuaciones de Jean Meneses y Daniel “Popín” Castro, estandartes de un equipo que, tras el primer tercio del torneo, tiene derecho a ilusionarse con pelear por el primer título de su historia.

Los goles de Limache vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

El primer tanto de la jornada llegó en los siete minutos de juego, a través de Gonzalo Sosa, quien con una gran definición batió al arquero José Sanhueza, enviando el balón por sobre la humanidad de éste, con una tremendo toque de calidad.

En el complemento llegaron los goles restantes: César Fuentes apareció como “9” y definió con categoría en los 72′ y Popín Castro en los 83′ realiza una tremenda jugada para el marcador decisivo en Quillota, demostrando que la insistencia tiene recompensa en el fútbol, ya que había tenido varias ocasiones en las que no le salía su conquista, con algunos remates en los palos.

Con esto, además, Limache se convierte en el ataque más poderoso del Campeonato Nacional junto a U Católica, con 23 tantos, ambos acumulando 14 goles más que Colo Colo, escuadra que también lucha por la cima.

Estadísticas de Limache vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 10E Journée Deportes Limache Pas commencé Universidad de Concepción Team Stats Last Confrontations UNI 2 – 0 DEP 05/08/2024 UNI 1 – 0 DEP 24/03/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y U de Concepción?

Limache vuelve a jugar el próximo viernes 24 de abril a las 20:30 horas ante Audax Italiano como visitante en el estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026, en la que buscará seguir poniendo presión al Cacique en la lucha por el liderato de la competición.

Por su parte, U de Concepción recibe al mencionado Colo Colo en el estadio Ester Roa Rebolledo el domingo 26 del mismo mes a las 15:00 horas, duelo en el que buscará retomar la senda del triunfo.