La gran interrogante sobre cómo se llamará el nuevo Estadio Monumental ha entrado en su etapa de definiciones tras confirmarse las tres empresas internacionales que compiten por el naming right. El proyecto de Colo Colo, que busca una remodelación integral superior a los 100 millones de dólares, redujo su lista de 14 interesados a una terna finalista compuesta por IMG, Elevate y Playfly. Según la dirigencia encabezada por Aníbal Mosa, el contrato definitivo se cerrará en los próximos días, marcando el inicio de una era donde la “Ruca” ampliará su capacidad a 60 mil espectadores bajo un modelo de financiamiento similar al del Claro Arena.

Este cambio simbólico es la piedra angular del plan de modernización que el club pretende. El proceso no solo busca un nombre comercial, sino una estructura de auspicios que garantice la viabilidad de la obra sin comprometer el patrimonio de la institución, avanzando en paralelo con los permisos ambientales y la vinculación con la comunidad de Macul.

¿Cómo se definirá el nuevo nombre del Estadio Monumental?

El nombre del recinto se determinará mediante un acuerdo de “naming rights” con una de las tres empresas finalistas: Elevate, Playfly o IMG. Estas compañías son gigantes globales en la gestión de estadios y patrocinios deportivos. La ganadora no solo pondrá su marca (o la de un socio comercial) en el frontis del estadio, sino que será el motor financiero para la remodelación.

Dentro de este acuerdo estratégico, Colo Colo busca asegurar tres pilares fundamentales:

Financiamiento de la obra: El aporte cubrirá gran parte de la inversión total proyectada.

El aporte cubrirá gran parte de la inversión total proyectada. Auspicios secundarios: La empresa gestionará otras marcas dentro del recinto remozado.

La empresa gestionará otras marcas dentro del recinto remozado. Contrato de larga duración: Se estima un vínculo por al menos una década para amortizar los costos.

¿Cuándo se anunciará el nombre oficial del estadio de Colo Colo?

Se espera que el nombre definitivo sea anunciado oficialmente durante la próxima semana, una vez que Blanco y Negro cierre el contrato con el postor ganador. Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, confirmó que los tiempos administrativos están en su fase final. “Entiendo que en los próximos días debería ya estar cerrado eso”, detalló el directivo, enfatizando que tras meses de análisis, la decisión ya está sobre la mesa de la inmobiliaria del estadio.

¿Qué cambios traerá la remodelación de 100 millones de dólares?

El proyecto contempla transformar el Monumental en un recinto de clase mundial con capacidad para 60.000 personas y tecnología de punta. A diferencia de construir un estadio desde cero, Colo Colo apostó por una “remodelación profunda” que mantenga la identidad de la actual ubicación.

Este ambicioso plan de ingeniería e infraestructura incluye los siguientes desafíos técnicos:

Evaluación de Impacto Ambiental: Vital por la ubicación urbana del estadio en Macul.

Vital por la ubicación urbana del estadio en Macul. Ampliación de aforo: Un aumento significativo de casi 15 mil asientos respecto a la capacidad actual.

Un aumento significativo de casi 15 mil asientos respecto a la capacidad actual. Vinculación comunitaria: Planes de mitigación para los vecinos de la zona durante la ejecución de las obras.

Con la terna de empresas ya en la fase de negociación final, el hincha albo está a solo días de conocer la nueva identidad de su casa. La elección de Blanco y Negro no solo definirá una placa en la entrada, sino que dictará el éxito de la mayor transformación arquitectónica en la historia del fútbol chileno.