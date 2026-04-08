Alexis Sánchez vive sus últimos meses en el Sevilla y su regreso a Sudamérica habría dejado de ser un rumor para convertirse en una operación en marcha. El delantero chileno, que termina contrato el próximo 30 de junio de 2026, es el principal objetivo de Eduardo Coudet para reforzar la ofensiva de River Plate en el segundo semestre.

Según reporta El Crack Deportivo, el “Chacho” busca jerarquía ante el bajo rendimiento de Maximiliano Salas, y la reciente incorporación de Pablo Longoria como director deportivo del club argentino —hombre que llevó al “Niño Maravilla” al Marsella— acelera las gestiones para que el tocopillano llegue como agente libre a partir del 1 de julio.

¿Por qué Eduardo Coudet busca el fichaje de Alexis Sánchez para River Plate?

Porque busca un reemplazo de jerarquía para Maximiliano Salas, quien no ha rendido según las expectativas del cuerpo técnico. Según consigna el portal El Crack Deportivo, Salas “no sería parte del once inicial que imagina Coudet para pelear cosas importantes”, lo que abre una vacante directa en el ataque. El técnico de River Plate considera que Sánchez, a sus 37 años, puede aportar la cuota de experiencia necesaria para afrontar la Copa Sudamericana 2026, especialmente considerando que el jugador llegaría con el pase en su poder tras no renovar en el Sánchez Pizjuán.

¿Cómo influye la llegada de Pablo Longoria a River en el futuro de Alexis Sánchez?

Longoria es la pieza clave debido a su estrecha relación con el chileno, a quien convenció de fichar por el Marsella en 2022. El directivo asturiano asumirá formalmente la gestión deportiva de River Plate este viernes bajo la presidencia de Stefano Di Carlo. Su arribo al club de Núñez no solo impacta en la continuidad de Paulo Díaz, sino que profesionaliza la búsqueda de refuerzos en Europa. Cabe recordar que, bajo la tutela de Longoria en Francia, Alexis Sánchez registró su etapa más goleadora de los últimos años con 18 tantos y 3 asistencias en una sola campaña.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Sevilla y cuánto vale su pase?

Alexis Sánchez registra actualmente 3 goles y 1 asistencia en 23 encuentros oficiales con la camiseta del Sevilla. Su valor de mercado, según el sitio especializado Transfermarkt, se sitúa en 1.4 millones de euros, una cifra que River Plate toma nota considerando que el tocopillano se encuentra en la etapa final de su carrera en Europa. En su paso previo por el club millonario (2007-2008), el atacante disputó 31 partidos, anotó 4 goles, otorgó 3 asistencias y se coronó campeón del Torneo Clausura 2008 antes de partir al Udinese de Italia.

En resumen

El Hecho: River Plate busca repatriar a Alexis Sánchez para el segundo semestre de 2026.

River Plate busca repatriar a Alexis Sánchez para el segundo semestre de 2026. Situación Contractual: El chileno queda libre del Sevilla el 1 de julio.

El chileno queda libre del Sevilla el 1 de julio. Factor Clave: Pablo Longoria, nuevo director deportivo de River, lidera las gestiones tras su éxito conjunto en Marsella.

Pablo Longoria, nuevo director deportivo de River, lidera las gestiones tras su éxito conjunto en Marsella. El Saliente: Maximiliano Salas perdería su lugar ante la inminente llegada del “Niño Maravilla”.

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