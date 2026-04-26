Colo Colo volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional. Los albos consiguieron un agónico triunfo en su visita a la Universidad de Concepción y, con ello, volvieron a lo alto de la tabla de posiciones el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El Cacique estuvo grandes pasajes del partido en ventaja, y si bien el Campanil igualó en el complemento, la anotación de Javier Correa le dio la victoria al equipo. Con este resultado, el Popular sumó 21 puntos y alcanzó a Deportes Limache en la cima de la tabla de posiciones. Por su parte, los del BioBío se quedaron en el undécimo lugar con 14 puntos.

Los goles de U de Concepción vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

En el minuto 28 de la primera mitad el árbitro del partido sancionó penal luego que David Retamal bajara a Maximiliano Romero en el área. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el propio Tigre, quien definió de gran forma a la izquierda del portero para poner fin a su sequía goleadora y poner en ventaja a Colo Colo.

Sin embargo, en el complemento la Universidad de Concepción encontró el ansiado empate. En el minuto 76, Osvaldo González capturó un balón en el área y con una media vuelta espectacular anotó el 1-1 transitorio en la Región del BioBío.

Pero cuando el partido estaba llegando a su fin, Claudio Aquino sirvió un tiro de esquina desde el sector izquierdo, el cual encontró a Javier Correa, que con un gran cabezazo decretó el 2-1 definitivo a los 90+2′.

Estadísticas de U de Concepción vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11
Universidad de Concepción
26/04/2026 15:00
1
2
Half Time : 0 1
Finalizado
Colo Colo
  • Osvaldo Gonzalez 76′
  • David Retamal 28′
  • Agustin Urzi 36′
  • Antonio Diaz 59′
  • Bryan Ogaz 61′
  • Javier Correa 90′
  • Maximiliano Romero 30′
  • Joaquin Sosa 48′
  • Javier Correa 90′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
90 + 3 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Javier Correa
90 + 2 ‘
Colo Colo
Asistencia : Claudio Aquino
90 + 2 ‘
Colo Colo
Gol regular : Javier Correa
88 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Moises Gonzalez
88 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Antonio Diaz
87 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Claudio Aquino
87 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Lautaro Pastran
87 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Yastin Cuevas
87 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Tomas Alarcon
81 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Matías Fernández
81 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Jonathan Villagra
76 ‘
Universidad de Concepción
Gol regular : Osvaldo Gonzalez
73 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Leandro Hernandez
73 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Francisco Marchant
73 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Javier Correa
73 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Maximiliano Romero
69 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Bastian Ubal
69 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Bryan Ogaz
69 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Luca Kmet
69 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Agustin Urzi
61 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Bryan Ogaz
59 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Antonio Diaz
48 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Joaquin Sosa
36 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Agustin Urzi
30 ‘
Colo Colo
Penalti : Maximiliano Romero
28 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : David Retamal
Amonestación para Joaquin Sosa.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Agustin Urzi.
G O O O O O O L de penalti de Colo Colo
Amonestación para David Retamal.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Concepción
5-3-2
Jorge Espejo 21
Jorge
Espejo
Yerco Oyanedel 15
Yerco
Oyanedel
Jeison Fuentealba 10
Jeison
Fuentealba
Jose Sanhueza 13
Jose
Sanhueza
Osvaldo Gonzalez 4
Osvaldo
Gonzalez
David Retamal 5
David
Retamal
Antonio Diaz 11
Antonio
Diaz
Facundo Mater 8
Facundo
Mater
Bryan Ogaz 16
Bryan
Ogaz
Agustin Urzi 7
Agustin
Urzi
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
  • Entrenador
  • 0
    Leonardo Ramos
  • Suplentes
  • 1
    Santiago Silva
  • 2
    Esteban Paez
  • 6
    Bastian Ubal
  • 17
    Moises Gonzalez
  • 14
    Pablo Parra
  • 34
    Francisco Herrera
  • 22
    Ariel Uribe
  • 28
    Luca Kmet
  • 35
    Martin Ramirez
Colo Colo
4-3-3
Gabriel Maureira 25
Gabriel
Maureira
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Joaquin Sosa 4
Joaquin
Sosa
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Tomas Alarcon 6
Tomas
Alarcon
Alvaro Madrid 8
Alvaro
Madrid
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Francisco Marchant 7
Francisco
Marchant
Lautaro Pastran 10
Lautaro
Pastran
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 13
    Matías Fernández
  • 21
    Erick Wiemberg
  • 34
    Rodrigo Catalan
  • 22
    Claudio Aquino
  • 24
    Leandro Hernandez
  • 30
    Yastin Cuevas
  • 9
    Javier Correa
5
Faltas Cometidas
3
2
Fuera de Juego
1
21
Posesión de Balón
79
2
Tarjetas Amarillas
0
0
Tiros Fuera
3
1
Tiros a Puerta
3
1
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
0
0
Penaltis
1
4
Tiros Libres
7
2
Paradas
1
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
1
0
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
0
Faltas Cometidas 2ª Mitad
0

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Colo Colo?

Universidad de Concepción no verá acción en el Campeonato Nacional hasta el próximo 16 de mayo, cuando abra la duodécima fecha ante O’Higgins. Eso sí, tiene partidos agendados por la fase de grupos de la Copa de la Liga. El 3 de mayo recibirá a Universidad Católica y el 9 visitará a Cobresal.

Por su parte, Colo Colo se pondrá al día en el torneo el próximo domingo 3 de mayo cuando enfrente a Coquimbo Unido en el partido que tiene pendiente. Posteriormente, se medirá a Deportes Concepción el 9 de mayo y nuevamente a los piratas, el 13 del mismo mes, aunque por la Copa de la Liga.

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