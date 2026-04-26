Colo Colo volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional. Los albos consiguieron un agónico triunfo en su visita a la Universidad de Concepción y, con ello, volvieron a lo alto de la tabla de posiciones el Estadio Ester Roa Rebolledo.
El Cacique estuvo grandes pasajes del partido en ventaja, y si bien el Campanil igualó en el complemento, la anotación de Javier Correa le dio la victoria al equipo. Con este resultado, el Popular sumó 21 puntos y alcanzó a Deportes Limache en la cima de la tabla de posiciones. Por su parte, los del BioBío se quedaron en el undécimo lugar con 14 puntos.
Los goles de U de Concepción vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026
En el minuto 28 de la primera mitad el árbitro del partido sancionó penal luego que David Retamal bajara a Maximiliano Romero en el área. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el propio Tigre, quien definió de gran forma a la izquierda del portero para poner fin a su sequía goleadora y poner en ventaja a Colo Colo.
Sin embargo, en el complemento la Universidad de Concepción encontró el ansiado empate. En el minuto 76, Osvaldo González capturó un balón en el área y con una media vuelta espectacular anotó el 1-1 transitorio en la Región del BioBío.
Pero cuando el partido estaba llegando a su fin, Claudio Aquino sirvió un tiro de esquina desde el sector izquierdo, el cual encontró a Javier Correa, que con un gran cabezazo decretó el 2-1 definitivo a los 90+2′.
Estadísticas de U de Concepción vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026
- Osvaldo Gonzalez 76′
- David Retamal 28′
- Agustin Urzi 36′
- Antonio Diaz 59′
- Bryan Ogaz 61′
- Javier Correa 90′
- Maximiliano Romero 30′
- Joaquin Sosa 48′
- Javier Correa 90′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
Espejo
Oyanedel
Fuentealba
Sanhueza
Gonzalez
Retamal
Diaz
Mater
Ogaz
Urzi
Waterman
- Entrenador
-
0Leonardo Ramos
- Suplentes
-
1Santiago Silva
-
2Esteban Paez
-
6Bastian Ubal
-
17Moises Gonzalez
-
14Pablo Parra
-
34Francisco Herrera
-
22Ariel Uribe
-
28Luca Kmet
-
35Martin Ramirez
Maureira
Rojas
Villagra
Sosa
Ulloa
Alarcon
Madrid
Mendez
Marchant
Pastran
Romero
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Suplentes
-
12Eduardo Villanueva
-
13Matías Fernández
-
21Erick Wiemberg
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34Rodrigo Catalan
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22Claudio Aquino
-
24Leandro Hernandez
-
30Yastin Cuevas
-
9Javier Correa
¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Colo Colo?
Universidad de Concepción no verá acción en el Campeonato Nacional hasta el próximo 16 de mayo, cuando abra la duodécima fecha ante O’Higgins. Eso sí, tiene partidos agendados por la fase de grupos de la Copa de la Liga. El 3 de mayo recibirá a Universidad Católica y el 9 visitará a Cobresal.
Por su parte, Colo Colo se pondrá al día en el torneo el próximo domingo 3 de mayo cuando enfrente a Coquimbo Unido en el partido que tiene pendiente. Posteriormente, se medirá a Deportes Concepción el 9 de mayo y nuevamente a los piratas, el 13 del mismo mes, aunque por la Copa de la Liga.