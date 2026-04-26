Colo Colo volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional. Los albos consiguieron un agónico triunfo en su visita a la Universidad de Concepción y, con ello, volvieron a lo alto de la tabla de posiciones el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El Cacique estuvo grandes pasajes del partido en ventaja, y si bien el Campanil igualó en el complemento, la anotación de Javier Correa le dio la victoria al equipo. Con este resultado, el Popular sumó 21 puntos y alcanzó a Deportes Limache en la cima de la tabla de posiciones. Por su parte, los del BioBío se quedaron en el undécimo lugar con 14 puntos.

Los goles de U de Concepción vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

En el minuto 28 de la primera mitad el árbitro del partido sancionó penal luego que David Retamal bajara a Maximiliano Romero en el área. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el propio Tigre, quien definió de gran forma a la izquierda del portero para poner fin a su sequía goleadora y poner en ventaja a Colo Colo.

Sin embargo, en el complemento la Universidad de Concepción encontró el ansiado empate. En el minuto 76, Osvaldo González capturó un balón en el área y con una media vuelta espectacular anotó el 1-1 transitorio en la Región del BioBío.

Pero cuando el partido estaba llegando a su fin, Claudio Aquino sirvió un tiro de esquina desde el sector izquierdo, el cual encontró a Javier Correa, que con un gran cabezazo decretó el 2-1 definitivo a los 90+2′.

Estadísticas de U de Concepción vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11 Universidad de Concepción 1 2 Half Time : 0 1 Finalizado Colo Colo Osvaldo Gonzalez 76′ David Retamal 28′

Agustin Urzi 36′

Antonio Diaz 59′

Bryan Ogaz 61′ Javier Correa 90′ Maximiliano Romero 30′ Joaquin Sosa 48′

Joaquin Sosa 48′ Javier Correa 90′ Summary

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Lineups

Match Stats 90 + 3 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Javier Correa 90 + 2 ‘ Colo Colo Asistencia : Claudio Aquino 90 + 2 ‘ Colo Colo Gol regular : Javier Correa 88 ‘ Universidad de Concepción Sustitución entra : Moises Gonzalez 88 ‘ Universidad de Concepción Sustitución sale : Antonio Diaz 87 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Claudio Aquino 87 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Lautaro Pastran 87 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Yastin Cuevas 87 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Tomas Alarcon 81 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Matías Fernández 81 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Jonathan Villagra 76 ‘ Universidad de Concepción Gol regular : Osvaldo Gonzalez 73 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Leandro Hernandez 73 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Francisco Marchant 73 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Javier Correa 73 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Maximiliano Romero 69 ‘ Universidad de Concepción Sustitución entra : Bastian Ubal 69 ‘ Universidad de Concepción Sustitución sale : Bryan Ogaz 69 ‘ Universidad de Concepción Sustitución entra : Luca Kmet 69 ‘ Universidad de Concepción Sustitución sale : Agustin Urzi 61 ‘ Universidad de Concepción Tarjeta amarilla : Bryan Ogaz 59 ‘ Universidad de Concepción Tarjeta amarilla : Antonio Diaz 48 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Joaquin Sosa 36 ‘ Universidad de Concepción Tarjeta amarilla : Agustin Urzi 30 ‘ Colo Colo Penalti : Maximiliano Romero 28 ‘ Universidad de Concepción Tarjeta amarilla : David Retamal Amonestación para Joaquin Sosa. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Agustin Urzi. G O O O O O O L de penalti de Colo Colo Amonestación para David Retamal. El árbitro da inicio al encuentro. Universidad de Concepción Universidad de Concepción 5-3-2 21 Jorge

Espejo 15 Yerco

Oyanedel 10 Jeison

Fuentealba 13 Jose

Sanhueza 4 Osvaldo

Gonzalez 5 David

Retamal 11 Antonio

Diaz 8 Facundo

Mater 16 Bryan

Ogaz 7 Agustin

Urzi 18 Cecilio

Waterman Entrenador

0 Leonardo Ramos

Suplentes

1 Santiago Silva



2 Esteban Paez



6 Bastian Ubal



17 Moises Gonzalez



14 Pablo Parra



34 Francisco Herrera



22 Ariel Uribe



28 Luca Kmet



35 Martin Ramirez

Colo Colo Colo Colo 4-3-3 25 Gabriel

Maureira 28 Jeyson

Rojas 2 Jonathan

Villagra 4 Joaquin

Sosa 26 Diego

Ulloa 6 Tomas

Alarcon 8 Alvaro

Madrid 5 Victor

Mendez 7 Francisco

Marchant 10 Lautaro

Pastran 19 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

12 Eduardo Villanueva



13 Matías Fernández



21 Erick Wiemberg



34 Rodrigo Catalan



22 Claudio Aquino



24 Leandro Hernandez



30 Yastin Cuevas



9 Javier Correa

5 Faltas Cometidas 3 2 Fuera de Juego 1 21 Posesión de Balón 79 2 Tarjetas Amarillas 0 0 Tiros Fuera 3 1 Tiros a Puerta 3 1 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 6 Saques de Portería 0 0 Penaltis 1 4 Tiros Libres 7 2 Paradas 1 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 3 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 1 0 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 0 Faltas Cometidas 2ª Mitad 0

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Colo Colo?

Universidad de Concepción no verá acción en el Campeonato Nacional hasta el próximo 16 de mayo, cuando abra la duodécima fecha ante O’Higgins. Eso sí, tiene partidos agendados por la fase de grupos de la Copa de la Liga. El 3 de mayo recibirá a Universidad Católica y el 9 visitará a Cobresal.

Por su parte, Colo Colo se pondrá al día en el torneo el próximo domingo 3 de mayo cuando enfrente a Coquimbo Unido en el partido que tiene pendiente. Posteriormente, se medirá a Deportes Concepción el 9 de mayo y nuevamente a los piratas, el 13 del mismo mes, aunque por la Copa de la Liga.