Cobresal recibe a la Universidad de Concepción este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Cobresal vs U de Concepción por la Copa de la Liga 2026?

El encuentro entre Cobresal y Universidad de Concepción será televisado a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs U de Concepción por la Copa de la Liga 2026?

Cobresal vs Universidad de Concepción juegan este sábado 10 de mayo a las 17:30 horas por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Sábado 0 de mayo

Hora: 17:30 horas

Estadio: El Cobre, El Salvador

Árbitros de Cobresal vs U de Concepción

Árbitro: Reinerio Alvarado

1er asistente: John Calderón

2do asistente: Ignacio Cerda

4to árbitro: Matías Assadi

VAR: Miguel Araos

AVAR: Wladimir Muñoz

¿Cómo llegan Cobresal y U de Concepción?

Cobresal viene de caer por 2-0 en su visita a Ñublense, mientras que la Universidad de Concepción igualó en su último partido frente a Universidad Católica. En el Grupo B, los mineros marchan últimos con solo un punto, mientras que el campanil se encuentra en el tercer lugar con 4 unidades.

El último cruce entre ambos elencos ocurrió el pasado 12 de abril por el Campeonato Nacional con triunfo para los del BioBío por la cuenta mínima. En tanto, en su duelo por la Copa de la Liga, los de Concepción se impusieron por 2-1, por lo que no llegan invictos ante los dirigidos por Gustavo Huerta.

Formaciones de Cobresal vs U de Concepción

Formación de Cobresal

Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Benjamín Villarroel, Christian Moreno, Rodrigo Sandoval, Antonio Castillo; Benjamín Valenzuela, Esteban Valencia, Dennis Leyton; Franco Frías y M. Contreras.

Formación de U de Concepción

José Sanhueza; Esteban Páez, Osvaldo González, David Retamal, Yerco Oyanedel; Cristopher Mesías, Agustín Urzi, Facundo Mater, Jeison Fuentealba, Antonio Díaz; Cecilio Waterman.