Iván Morales remeció el mercado de pases con un movimiento que nadie se esperaba. Cuando su nombre aparecía en los rumores de varios clubes nacionales, finalmente el delantero formado en Colo Colo tomó otro camino y seguirá su carrera en el fútbol argentino.

A los 26 años, el atacante privilegió competencia y vitrina internacional por sobre un regreso a Chile. La decisión no solo marca un punto de inflexión en su carrera, también lo instala en un escenario que exige resultados inmediatos y regularidad, dos aspectos que han sido clave en su proceso de maduración.

⚽ Iván Morales y un desafío que lo vuelve a poner en vitrina

El nuevo paso de Morales será en Argentinos Juniors, elenco que apostó por su condición de agente libre tras su salida de Sarmiento de Junín. La información fue revelada por César Luis Merlo, quien detalló que el chileno superará los exámenes médicos y firmará contrato por una temporada.

El acuerdo le permite mantenerse en la Primera División trasandina y, de paso, disputar la Copa Libertadores 2026, un objetivo que pesó fuerte en la decisión final. Para Morales, volver a jugar un torneo continental es una oportunidad concreta de reposicionarse en el radar regional.

🚨[EXCLUSIVO] Iván Morales es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

*️⃣El delantero 🇨🇱 se hará la revisión médica mañana y firmará contrato por un año. Llega como agente libre tras un paso por Sarmiento. #TratoHecho pic.twitter.com/HGv4IG9pFO — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 4, 2026

🔁 Reencuentros y contexto deportivo en Argentina

En su nuevo club, el delantero no llegará a un camarín desconocido. Compartirá plantel con Brayan Cortés, con quien coincidió en Colo Colo, y con Leandro Fernández, ex Universidad de Chile. Un entorno familiar que puede acelerar su adaptación.

Su último ciclo en Junín dejó 31 partidos oficiales, tres goles y dos asistencias. Números discretos, pero en un equipo que luchó cada fecha por sostenerse. Ahora, el escenario cambia: Argentinos Juniors propone más balón, más ataque y mayor exposición, por lo que será un gran desafío para Morales.