La partida de Maximiliano Gutiérrez a Independiente de Avellaneda parecía sellada. No obstante, una grave dificultad que afecta al club de Gustavo Quinteros tiene frenado el traspaso del futbolista de Huachipato.

Se esperaba que en la próximas horas Gutiérrez viajara a Argentina para sumarse a Luciano Cabral, Lautaro Millán y el resto de sus compañeros, pero por el momento se mantendrá en Chile y no se descarta que juegue este fin de semana por el elenco acerero.

¿Por qué esta frenada la partida de Maximiliano Gutiérrez a Independiente?

Según informó la prensa argentina, la FIFA decretó una inhibición de Independiente por una deuda de 1.5 millones de dólares con el futbolista ecuatoriano Fernando Gaibor, que actualmente milita en Barcelona SC de Guayaquil.

El futbolista demando al Rojo de Avellaneda y ahora la institución no puede cerrar fichajes.

Maxi Gutiérrez está atento a este tema, ya que no quiere prolongar demsiado la incertidumbre sobre su posible partida de Huachipato.

¿Qué debe pasar para que Maximiliano Gutiérrez se vaya a Independiente?

Independiente debe pagar su deuda de 1.5 millones de dólares a Fernando Gaibor y esperar que la FIFA le levante el castigo de no poder fichar jugadores en esta temporada.

El mercado de pases se cerró el 27 de enero en Argentina, pero los equipos tienen hasta el 31 de marzo para reemplazar a algún jugador que haya partido al exterior (en este caso fue Felipe Loyola), por lo que todavía hay un largo tiempo para cerrar la incorporación de Maximiliano Gutiérrez.

¿Cuándo juega Maximiliano Gutiérrez en Huachipato?

Huachipato vuelve a jugar este sábado 21 de febrero a las 12:00 horas ante Palestino en Talcahuano por la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026, duelo que puede jugar por el momento Maximiliano Gutiérrez.

Después está la revancha contra Carabobo el martes 24 de febrero a las 19:00 horas por la Copa Libertadores, duelo en el que necesitan a Gutiérrez, ya que deben revertir el 1-0 que sufrieron en la ida.

