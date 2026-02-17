El Polideportivo Misael Delgado de Valencia vivirá el inicio del camino continental para dos equipos con urgencias distintas. Carabobo FC, dirigido por Daniel Farías, recibe a Huachipato en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria de Copa Libertadores, llave donde el ganador avanza a la tercera fase y el perdedor queda eliminado sin derecho a repechaje en Sudamericana.

Los venezolanos llegan invictos en el Torneo Apertura de la Liga FutVe 2026: una victoria y dos empates en tres fechas, ocupando la sexta casilla con cinco puntos. Sin embargo, la estadística continental los persigue: acumulan 12 partidos sin ganar en torneos Conmebol y buscan su primer triunfo histórico en el Misael Delgado por Libertadores. El argentino-venezolano recupera cinco piezas clave que estaban suspendidas en liga: Leonardo Aponte, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez, Matías Núñez y José Riasco. La estrategia de Farías será clara: proponer fútbol ofensivo desde el primer minuto para llevarse una ventaja cómoda al partido de vuelta en Talcahuano.

​Huachipato, campeón de la Copa Chile 2025 tras vencer en penales a Deportes Limache, llega con el impulso de dos victorias consecutivas en la Liga de Primera: 2-1 ante Universidad de Chile y una contundente goleada 3-0 frente a Everton que lo dejó compartiendo la punta. Maximiliano Gutiérrez, con tres goles en el arranque del torneo local, es la gran figura de un equipo que sufrió una profunda reestructuración: salida de 11 jugadores y llegada de solo cuatro refuerzos. El extremo de 21 años, seguido por Independiente de Avellaneda, ha despertado el interés del mercado argentino tras sus actuaciones goleadoras.

El árbitro colombiano Andrés Rojas dirigirá el compromiso, con un dato revelador: le ha pitado dos veces a Huachipato y el equipo chileno ganó ambos partidos, ante San Lorenzo y Estudiantes. Para el cuadro acerero, ganar de visita significaría repetir la hazaña de sus últimas participaciones continentales, donde ganó dos de sus tres partidos como visitante en fase de grupos.

⏱️Carabobo vs Huachipato, minuto a minuto