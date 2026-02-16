Huachipato no solo está concentrado en la Copa Libertadores, también empieza a mirar con preocupación el mercado, porque en Talcahuano saben que podrían perder a su jugador más determinante justo cuando el equipo comenzó firme el Campeonato Nacional 2026.

Maximiliano Gutiérrez, una de las figuras del arranque de la Liga de Primera, está en la órbita concreta de Independiente de Avellaneda, y esta vez el interés no es superficial, ya que desde Argentina anticipan movimientos formales para avanzar por su fichaje.

⚽ Huachipato en alerta por Maximiliano Gutiérrez

El extremo de 21 años suma tres goles en el torneo, uno ante la U de Chile y dos frente a Everton, números que explican su impacto inmediato en la tabla y su peso en el funcionamiento ofensivo del equipo acerero.

Según informó el periodista argentino Nelson Lafit, Independiente lo considera la principal opción para reforzar su ataque y “se van a contactar con Huachipato para conocer las condiciones para la salida de Maximiliano Gutiérrez”.

Mientras todo eso se mueve, Gutiérrez se encuentra en Venezuela junto al plantel acerero para enfrentar este martes a Carabobo por Copa Libertadores, situación que suma presión deportiva y mediática en paralelo.

🔴 #Independiente va a iniciar charlas con Huachipato para conocer las condiciones de salida de Maximiliano Gutiérrez



➡️ Después de una larga búsqueda de Gustavo Quinteros, las alternativas son cada vez menos y, sumado a la lesión de Santiago Montiel, crecen las chances por el… pic.twitter.com/Wjsv8uYYeV — Nelson Lafit (@nelsonlafit) February 16, 2026

🔥 El impacto que puede golpear a Huachipato

No es una eventual salida cualquiera, porque Gutiérrez es titular fijo y referencia ofensiva en un equipo que recién empieza a consolidar su idea de juego. Perderlo ahora implicaría modificar piezas, alterar sociedades y asumir un riesgo competitivo en plena disputa del Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

Independiente dará otro paso para intentar abrir negociaciones formales, y si las conversaciones avanzan, Huachipato deberá decidir entre sostener a su figura o aceptar una operación que puede cambiar su semestre.