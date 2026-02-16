Carabobo y Huachipato se enfrentarán por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 este martes 17 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia, Venezuela. El partido será transmitido en ESPN y Disney+.

El elenco venezolano se clasificó a esta instancia del certamen continental tras ser subcampeón del fútbol de su país. Por su parte, los acereros sacaron boletos a la Libertadores tras consagrarse campeones de la Copa Chile 2025.

📡 ¿Quién transmite en vivo Carabobo vs Huachipato por la Copa Libertadores 2026?

El compromiso entre Carabobo y Huachipato por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 será transmitido a través de ESPN y Disney+.

📺 TV: ESPN.

💻 Streaming: Disney+.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Carabobo vs Huachipato?

Carabobo y Huachipato juegan este martes 17 de febrero a las 19 horas de Chile en el Estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia, Venezuela.

🗓 Fecha: Martes 17 de febrero

🕛 Hora: 19:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia, Venezuela.

🟨 Árbitros del partido entre Carabobo vs Huachipato

Árbitro: Andrés Rojas

Andrés Rojas 1er asistente: Richard Ortiz

Richard Ortiz 2do asistente: Roberto Padilla

Roberto Padilla Cuarto árbitro: Jairo Mayorga

Jairo Mayorga VAR: David Rodríguez

David Rodríguez AVAR: Luis Picón

🔴 El XI de Carabobo vs Huachipato por la Copa Libertadores 2026

Formación probable: Luis Terán; Kevin de la Hoz, Fabián Chaverra, Néstor Trejo, Mayker González; Marlon Fernández, Enderson Abreu, Julián Figueroa, José Rivas; Albaro Polo y David Livinston. DT: Oswaldo Chaurant.

🔵⚫ El XI de Huachipato vs Carabobo por la Copa Libertadores 2026

Formación probable: Sebastián Mella; Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Renzo Malanca, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Silva, Ezequiel Cañete; Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

