Este martes, Huachipato inicia su aventura en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 visitando a Carabobo en Venezuela. Y aunque para muchos no sea el cartel más llamativo, en el continente miran a los “Acereros” con otros ojos. ¿La razón? Un registro estadístico que ningún otro club chileno —ni Colo Colo, ni la U, ni la UC— puede presumir.

Sin embargo, en la previa del encuentro, lo que más ha llamado la atención de la prensa y los estadísticos es un registro “muy particular” que ostenta el club de Talcahuano en la historia de la Copa Libertadores.

¿Cuál es el registro histórico de Huachipato en la Copa Libertadores?

Los números del cuadro siderúrgico reflejan una paridad absoluta, algo extremadamente difícil de ver en el fútbol de alto nivel. En sus participaciones previas, Huachipato ha disputado un total de 18 partidos, y el desglose es simplemente perfecto:

6 Triunfos

6 Empates

6 Derrotas

Como si ese “6-6-6” fuera poco, el equilibrio también se traslada a los arcos. El equipo del sur tiene exactamente la misma cantidad de goles a favor y en contra: 27 anotados y 27 recibidos.

La participación inédita de Huachipato en la Libertadores 2026

Más allá de la curiosidad estadística, esta edición 2026 marca un hito para el club. Es la cuarta vez que disputan el máximo torneo continental (tras 1975, 2013 y 2024), pero con una novedad: por primera vez no entrarán directamente a la fase de grupos.

En las tres ocasiones anteriores, Huachipato clasificó como campeón del torneo nacional. Esta vez, lo hace como monarca de la Copa Chile 2025, título que consiguió tras derrotar a Deportes Limache en la final, obligándolos a luchar desde las fases previas.