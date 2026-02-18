Maximiliano Gutiérrez, figura de Huachipato y una de las joyas del fútbol chileno, selló su partida a Independiente de Avellaneda, elenco que dirige actualmente el exentrenador de Colo Colo y U Católica Gustavo Quinteros.

Gutiérrez se despide de la escuadra acerera con dos trofeos en su palmarés: el Campeonato Nacional 2023 (en el que tuvo poca participación) y la Copa Chile 2025, en la que fue más protagonista. Además, en 2026 tuvo un tremendo inicio, coronado con el doblete que marcó el último fin de semana en el 3-0 frente a Everton.

Su último duelo fue este martes ante Carabobo en Venezuela por la Copa Libertadores 2026, despidiéndose con una derrota, pero siendo uno de los más incisivos de su escuadra.

Las condiciones del fichaje de Maxi Gutiérrez en el Independiente de Gustavo Quinteros

Maximiliano Gutiérrez se va a préstamo por un año desde Huachipato a Independiente de Gustavo Quinteros.

Terminada la temporada 2026, el Rojo de Avellaneda tiene la obligación de comprar el pase de Gutiérrez por dos millones de dólares si cumple algunos objetivos establecidos por el elenco de los Diablos Rojos.

Maxi llega a ser compañero de dos chilenos: Lautaro Millán y Luciano Cabral. Este último había sonado en Colo Colo en las últimas horas, aunque finalmente se desestimó su fichaje y el Cacique cerró su plantel.

Se espera que Gutiérrez llegue en las próximas horas a Argentina para integrarse a sus compañeros y su debut puede darse este sábado 21 de febrero a las 17:00 horas contra Independiente Rivadavia en Mendoza.

Los números de Maximiliano Gutiérrez en Huachipato

Maximiliano Gutiérrez jugó 87 partidos con la camiseta de Huachipato, completando un total de 5.331 minutos.

Maxi anotó 16 goles y entregó cuatro asistencias en las cinco temporadas que estuvo en el elenco siderúrgico, donde debutó como profesional.

Además, Gutiérrez tiene tres presencias en la Selección Chilena y anotó un tanto en uno de los duelso amistosos ante Perú. El futbolista además vio acción en un duelo de Clasificatorias en Brasil.

Todas las noticias de Maximiliano Gutiérrez y los chilenos en el exterior las puedes encontrar en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.