Huachipato perdió por 1-0 ante Carabobo en Venezuela y ahora depende de una remontada en casa para mantenerse vivo en la Copa Libertadores 2026. Los Acereros deben ganar en casa o se despedirán del concierto internacional en esta temporada.

El estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia fue el escenario para un mal partido del elenco de Jaime García, el que se vio en todo momento con poca profundidad, y muy lento a la hora de distribuir el balón.

Los goles de Carabobo vs Huachipato por la Copa Libertadores 2026

Carabobo anotó el único gol del compromiso en los 35 minutos, gracias a Edson Tortolero (mismo jugador que le marcó en 2025 a U de Chile), quien aprovechó un balón libre en el área de Huachipato y definió con un efectivo zurdazo que dejó sin opciones al arquero Rodrigo Odriozola.

Los venezolanos lograron mantener el resultado de este compromiso sin demasiado esfuerzo, ya que, pese a un asedio final, el elenco siderúrgico no tuvo llegadas muy claras sobre el arco rival.

Los locales terminaron con un jugador menos por la expulsión de Juan Camilo Pérez en los 85′, por sobre amarilla. No obstante, en el primer tiempo perfectamente se pudo ir a las duchas por una entrada en plancha.

Estadísticas de Carabobo vs Huachipato por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores Clasificacion – 2026 2 Carabobo FC 1 0 Descanso : 1 0 Finalizado Huachipato Edson Tortolero 35′ Juan Perez 85′ Resumen 85 ‘ Carabobo FC Tarjeta roja : Juan Perez 35 ‘ Carabobo FC Gol regular : Edson Tortolero

¿Cuándo es la revancha de Huachipato vs Carabobo por la Copa Libertadores 2026?

La revancha de Huachipato vs Carabobo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo martes 24 de febrero a las 19:00 horas en Talcahuano, en busca de la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Antes, los Acereros serán locales ante Palestino por el Campeonato Nacional 2026, el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas, por la Fecha 4.