Vicente Pizarro fue la figura de Rosario Central al anotar en los descuentos el gol de la victoria 2-1 contra Sarmiento por el Torneo de Apertura de Argentina y la prensa argentina se deshizo en elogios para el chileno, que de a poco comienza a hacerse un nombre al otro lado de la Cordillera.

El Vicho es titular en la escuadra de Jorge Almirón y siempre tiene un rendimiento correcto, pero a veces no destaca mucho porque su posición es silenciosa. Sin embargo, este tanto lo puso en las planas de los medios trasandinos.

GOL AGÓNICO DE PIZARRO PARA EL 2-1 DE ROSARIO CENTRAL A SARMIENTO EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



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¿Qué dijo la prensa argentina sobre Vicente Pizarro?

El diario digital Rosario 3 fue el que más destacó a Vicente Pizarro, ya que le puso un 7.5 de nota y entregó loas en la descripción: “La figura. Dos muy buenas acciones en el primer tiempo (dejó mano a mano a Pol Fernández y metió un buen centro en la jugada del gol) y el gol agónico de la victoria”.

La Capital le puso un 7 y expresó: “El gol en el final le dio otro tinte a su actuación, que había tenido altibajos. En el primer tiempo intervino en varias de las ocasiones de gol. El tanto de Veliz llegó por un centro suyo”.

¿Qué dijo Vicente Pizarro sobre su importante gol en Rosario Central?

Tras el partido, Vicente Pizarro se mostró contento por su agónico tanto en Rosario Central frente a Sarmiento: “Muy contento, hicimos un esfuerzo muy grande desde el inicio del partido, todo el equipo, así que nos vamos con un triunfo que nos merecíamos”.

“Trabajamos mucho el partido, tuvimos muchas ocasiones, justo nos hacen el gol en el segundo tiempo, en un momento en que no lo merecíamos, pero puede pasar y nos repusimos, porque hicimos el gol en el final”, añadió.

“Tengo que pisar harto el área, es una función que tengo que hacer, espero que trabajando día a día esto se repita más seguido. Lo importante es que sirvió para que el equipo ganara”, sentenció.

🗣️ «Es una alegría que nos merecíamos todos»



Vicente Pizarro habló tras su gol en el triunfo de ayer. Nota completa ▶️ https://t.co/587Z3qJrj5 pic.twitter.com/PqxCnp9f7v — Rosario Central (@RosarioCentral) April 20, 2026

¿Qué dijo Jorge Almirón sobre Vicente Pizarro?

Jorge Almirón, DT de Rosario Central y extécnico de Colo Colo, celebró la actuación de Vicente Pizarro: “Por fin se le dio porque hace un gran esfuerzo para el equipo. Lo venía buscando y se le negaba. Siempre llega al área y hoy la pudo meter. En Paraguay casi anota también”.

“Fue una muestra de carácter. Todos los partidos son importantes. Ahora intentaremos ganar el viernes y después en Venezuela por la Copa Libertadores. En cada partido esperamos estar a la altura”, cerró.