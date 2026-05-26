Datos Clave Recuperación del chileno: Palacios entrenó este lunes a la par del plantel de Boca Juniors tras superar una operación por sinovitis en la rodilla derecha. Urgencia xeneize: Boca Juniors necesita ganar el jueves para superar a Cruzeiro y a Universidad Católica en el Grupo D de Copa Libertadores. Historial personal: Durante toda su etapa en Colo Colo, Palacios no se perdió ningún partido ante la UC.

Carlos Palacios entrenó este lunes a la par de sus compañeros en Boca Juniors y tiene altas chances de ser convocado para el partido de este jueves 28 de mayo ante Universidad Católica por la fecha 6 del Grupo D de Copa Libertadores. Sería la primera citación de la Joya en 2026, tras perderse toda la temporada a raíz de una operación en su rodilla derecha por sinovitis.

El regreso no podría ocurrir en un momento más exigente. El equipo de Claudio Úbeda necesita ganar para desplazar tanto a Cruzeiro como a los cruzados en la tabla y asegurar su clasificación a la siguiente ronda. No hay margen para un resultado diferente: empate o derrota deja a los xeneizes directamente fuera de la fase grupal y convierte el duelo en La Bombonera en una final anticipada.

¿Qué lesión dejó al ex Colo Colo fuera de Boca Juniors todo el 2026?

La sinovitis en la rodilla derecha obligó a Palacios a pasar por el quirófano antes de que comenzara el año competitivo. La lesión, que genera inflamación en la membrana sinovial de la articulación, lo dejó al margen de toda actividad con Boca durante los primeros meses del año sin posibilidad de fecha de retorno precisa.

Sin embargo, la recuperación avanzó más rápido de lo proyectado. Según confirmó TyC Sports, el atacante chileno “formó parte de la práctica de fútbol de este lunes y tiene muchas chances de formar parte de la nómina” para el compromiso del jueves. Si Úbeda lo incluye en la lista, su primera aparición oficial en 2026 será directamente en un partido de clasificación directa ante el rival que, hace más de una década, decidió no apostar por él.

La revancha: ¿Por qué Universidad Católica rechazó al delantero en su niñez?

La relación entre Carlos Palacios y Universidad Católica tiene raíces que van mucho más atrás de cualquier clásico universitario. Según relató en su momento Luis Lee Chong, quien lo orientó en sus inicios: “A los once años lo llevé a Católica. Estuvo dos meses en San Carlos y me llamó su madre, Jacqueline, para decirme que lo echaron. Luego fuimos a Unión”. El club que hoy compite directamente con Boca por la clasificación es el mismo que descartó al chileno cuando era un niño.

Ya como figura de Colo Colo, Palacios construyó un historial sin derrotas frente a la Franja y protagonizó más de un encontronazo con la hinchada del San Carlos de Apoquindo. Que su regreso al fútbol competitivo sea precisamente ante la UC, con clasificación en juego, le agrega una dimensión personal que va bastante más allá del fútbol. Puedes repasar su trayectoria completa en el albo y los antecedentes de esta llave en nuestra cobertura de Copa Libertadores.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs Universidad Católica?

El encuentro corresponde a la fecha 6 del Grupo D de Copa Libertadores y está fijado para el jueves 28 de mayo en La Bombonera, Buenos Aires. El pitazo inicial será a las 20:30 horas y la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+. El colombiano Wilmar Roldán fue designado árbitro central para este compromiso decisivo.