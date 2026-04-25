Colo Colo recibió una buena noticia antes de viajar a la Región del Biobío. Joaquín Sosa, quien había generado preocupación tras salir con molestias en el partido ante Palestino, se recuperó y estaría disponible para enfrentar a la Universidad de Concepción este domingo por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026.

El defensor uruguayo entrenó este sábado como titular junto a Jonathan Villagra en el centro de la zaga, aunque Fernando Ortiz tomará la decisión final a última hora sobre su inclusión en el equipo.

¿Qué le pasó a Joaquín Sosa en Colo Colo?

El pasado fin de semana, en la derrota ante Palestino, Colo Colo no solo sufrió la suspensión de Arturo Vidal y la lesión de Fernando De Paul, sino que además Sosa sintió una molestia en uno de sus gemelos en la misma jugada en que se lesionó el “Tuto”, lo que lo obligó a abandonar el campo de juego.

Sin embargo, el propio Ortiz fue quien puso paños fríos a la situación este viernes. “Él está bien, hoy (viernes) ha hecho un entrenamiento donde no ha manifestado ningún tipo de dolencia. Mañana (hoy) evaluaré si inicia, o lo consideraré, o esperaré que se recupere para la semana que viene”, señaló el técnico argentino.

¿Qué lesión tiene Joaquín Sosa?

El periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, entregó mayores detalles sobre el estado del defensor charrúa y descartó el diagnóstico más temido por los hinchas albos.

“Lo que se dice de Joaquín Sosa es que es un desgarro, no, no. No está desgarrado, es un edema, una contractura fuerte. De hecho, hoy estuvo en cancha trabajando, entrenando. Te diría yo a la par de sus compañeros, pero no está en un cien por ciento”, reveló el reportero.

La confirmación de que no se trata de un desgarro es un alivio importante para Ortiz, quien ya debe reorganizar su defensa sin De Paul y gestionar la ausencia de Vidal en el mediocampo.

¿Cuál será la defensa de Colo Colo ante la U de Concepción?

Con Sosa como titular en la práctica de este sábado, la defensa albo formaría con Jeyson Rojas, Joaquín Sosa, Jonathan Villagra y Diego Ulloa. La decisión final, no obstante, quedará en manos de Ortiz a pocas horas del pitazo inicial en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Recordar que Colo Colo visitará a la U de Concepción este domingo 26 de abril desde las 15:00 horas por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026.