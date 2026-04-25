Colo Colo tiene su formación definida para el duelo ante U de Concepción por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El Cacique tuvo su última práctica en el estadio Monumental antes del viaje a la Región del Bío Bío, instancia en la que el director técnico Fernando Ortiz tuvo su ensayo general para el compromiso en el Ester Roa Rebolledo.

La gran noticia es que Ortiz definió al arquero que tomará el lugar del capitán Fernando de Paul, quien sufrió una grave lesión de de tendón que lo dejará fuera por varios meses. Ya también se definió la situación de Joaquín Sosa, quien estaba entre algodones por un edema muscular que lo aquejó en el duelo contra Palestino.

¿Cuál es la formación de Colo Colo para el duelo contra U de Concepción?

Así las cosas, la formación de Colo Colo vs U de Concepción estará conformada por: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

Maureira le gana la pulseada a Eduardo Villanueva en la portería del Cacique y Sosa será titular sorpresivamente tras una rápida recuperación, por lo que el daño no es tan terrible como se pensaba en la zaga del Cacique, en la que estarán ausentes Arturo Vidal y Fernando de Paul.

Por otra parte, Rojas finalmente será titular, pese a que en la semana hubo opciones de que Matías Fernández Cordero tomara la plaza de lateral derecho. En la ofensiva, en tanto, sigue firme Romero pese a que tiene una sequía goleadora que supera un mes.}

¿Cuándo juega Colo Colo vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo visita a U de Concepción este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en la capital de la Región del Bío Bío, duelo válido por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026 y en el que los Albos buscan volver a la victoria tras caer la semana pasada en casa frente a Palestino.

Para ver este duelo debes sintonizar la señal de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.