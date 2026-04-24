Universidad de Concepción y Colo Colo se enfrentan este domingo 26 de abril por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre el Campanil y el Cacique se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo a partir de las 15:00 horas. El duelo será transmitido por las señales de TNT Sports Premium y HBO Max en streaming.

Este enfrentamiento será uno de los más atractivos de la jornada dominical, ya que los locales necesitan los tres puntos para ingresar a los puestos de competencias internacionales, mientras que los albos buscarán retomar el primer lugar de la división de honor.

¿Quién transmite U de Concepción vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

El encuentro entre el Campanil y el Cacique será transmitido por las señales de TNT Sports Premium para las opciones en tv, mientras que vía streaming contarán con la transmisión en la plataforma de pago HBO MAX.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Concepción se enfrenta a Colo Colo este domingo 26 de abril a partir de las 15:00 horas. El duelo válido por la undécima jornada del Campeonato Nacional 2026 se jugará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Fecha: Domingo 26 de abril.

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Árbitros de U de Concepción vs Colo Colo

Árbitro: José Cabero.

1er asistente: Alejandro Molina.

2do asistente: Aldo Gómez.

4to árbitro: Miguel Araos.

VAR: Juan Lara.

AVAR: Edson Cisternas.

¿Cómo llegan U de Concepción vs Colo Colo?

Universidad de Concepción llega dolido a la jornada 11 del torneo, ya que la fecha pasada fueron goleados en calidad de visitante por Deportes Limache por 3-0. Tras este enfrentamiento, el Campanil se quedó estancado en la novena posición de la división con 14 unidades y dejó pasar la oportunidad de entrar a posiciones de copas internacionales.

Por su parte, Colo Colo tampoco viene de su mejor fecha, ya que en su aniversario 101 cayeron como locales ante Palestino por la cuenta mínima en una sorpresiva derrota. Tras caer en su celebración, el Cacique perdió el liderato del Campeonato Nacional 2026 y se posiciona tercero con 18 puntos. Cabe destacar que los albos a comparación del resto de equipos tiene un partido menos, que deberá jugar contra Coquimbo Unido en la primera semana de mayo.

Formaciones de U de Concepción y Colo Colo

Posible formación de U de Concepción

José Sanhueza; Osvaldo González, David Retamal, Cristopher Mesias; Jorge Espejo, Agustín Urzi, Benjamin Saez, Facundo Mater, Yerko Oyanedel; Cecilio Waterman y Jeison Fuentealba. DT: Leonardo Ramos.

Posible formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Matías Fernández, Gonzalo Villagra, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Victor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán. DT: Fernando Ortiz.

U de Concepción vs Colo Colo minuto a minuto