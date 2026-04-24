Colo Colo enfrenta su visita a la Universidad de Concepción con dos bajas sensibles y una gran incógnita sin resolver. Fernando Ortiz no quiso revelar quién será el delantero centro del equipo ante el Campanil este domingo por el Campeonato Nacional 2026, dejando la pugna entre Maximiliano Romero y Javier Correa abierta hasta último momento.

A eso se suma que los albos no podrán contar con Arturo Vidal, quien cumple suspensión, ni con Fernando De Paul, quien se encuentra lesionado, por lo que el técnico argentino deberá reorganizar varias piezas en su equipo.

¿Qué dijo Ortiz sobre el nueve de Colo Colo vs U de Concepción?

El “Tano” Ortiz compareció este viernes ante la prensa y fue consultado directamente por la competencia en el ataque, pero prefirió jugar al misterio y no adelantar si el titular será Romero o Correa ante la Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

“Los dos están en condiciones de que yo tome la decisión el día de mañana, los dos han entrenado de una manera muy buena. Javi fue papá, así que felicitaciones en ese sentido. Y al que le toque estar, seguramente lo hará de la mejor manera”, afirmó el entrenador.

La frase revela que ambos delanteros llegan en buen nivel al partido, y que la decisión final recaerá únicamente en Ortiz a pocas horas del pitazo inicial.

¿Cómo formará Colo Colo ante la U de Concepción?

El jueves fue una jornada clave en el Estadio Monumental: Ortiz probó dos formaciones distintas pensando en el Campanil, y en cada una de ellas puso a un delantero diferente, lo que confirma que la titularidad sigue sin definirse.

La primera alineación ensayada fue con Gabriel Maureira en portería; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; y Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

La segunda opción contempló a Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg y Cristián Riquelme en la zaga; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez como volantes; y Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Claudio Aquino en la delantera.

La duda quedará resuelta este domingo, cuando Colo Colo visite a la Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026.