La grave lesión de Fernando de Paul no solo obligó a Fernando Ortiz a buscar de emergencia un nuevo arquero titular, sino que reabrió una herida profunda en el Estadio Monumental: la falta de liderazgo en la cancha. Con la jineta vacante, el debate sobre quién debe capitanear a Colo Colo se encendió de inmediato.

Quien decidió golpear la mesa y no guardarse nada fue el histórico Marcelo “Rambo” Ramírez. El exguardameta exigió que la máxima responsabilidad recaiga sobre la figura de Arturo Vidal, criticó duramente la conformación del actual plantel y, de paso, lanzó una verdadera bomba al insinuar un quiebre interno entre el “King” y el director técnico en la previa ante Universidad de Concepción.

¿Por qué Arturo Vidal debe ser el capitán de Colo Colo?

Marcelo Ramírez aseguró que el liderazgo debe recaer en el mediocampista de forma “definitiva y sin discusión” debido a la preocupante falta de líderes. En diálogo con Bolavip, el histórico exarquero analizó el panorama del Cacique y fue tajante al señalar que no hay nadie más capacitado que el volante para portar la jineta. “Capitán tiene que ser definitivamente Arturo Vidal… sin discusión”, sentenció el “Rambo”, marcando una clara distancia con las capitanías del pasado reciente, como la de Esteban Pavez, las cuales considera que sí admitían cuestionamientos.

Rambo Ramírez fue tajante: Vidal debe ser el capitán / ©Edgard Cross/Photosport.

¿Qué crisis de liderazgo acusó Ramírez en el Estadio Monumental?

El ídolo albo apuntó a una “pobreza de referentes” y descartó que jugadores como Villagra, Sosa, Rojas o Romero tengan la jerarquía para asumir ese rol. Para Ramírez, la actual plantilla atraviesa un vacío de poder evidente tras las partidas de hombres clave como Pavez o Vicente Pizarro. “Eso habla de la pobreza de referentes. Hay poco referente hoy”, fustigó el exjugador. En su análisis, los nombres que actualmente componen la defensa y el mediocampo no logran llenar la figura de autoridad que históricamente ha exigido la capitanía en Macul.

¿Existe un quiebre entre Arturo Vidal y el técnico Fernando Ortiz?

El “Rambo” deslizó que hay un roce interno que explica por qué el “King” no es el dueño absoluto de la jineta bajo el mandato del actual estratega. La declaración más explosiva de Ramírez apuntó directamente a la relación entre el jugador y el cuerpo técnico, sugiriendo que motivos extradeportivos estarían frenando la designación natural de Vidal. “Algo pasó entre Vidal y Ortiz, que Arturo no es capitán. Uno ve el equipo y dice ‘el capitán debe ser Vidal’, no queda otra”, cerró el histórico, dejando instalada la duda sobre el clima que se vive en la interna del vestuario de cara al trascendental duelo ante Universidad de Concepción.