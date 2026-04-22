El inminente acuerdo entre Aníbal Mosa y el Bloque Vial para transar el paquete accionario mayoritario generó un verdadero terremoto institucional en Colo Colo. El empresario puertomontino lanzó una agresiva ofensiva económica para tomar el control absoluto de Blanco y Negro, desatando inmediatas reacciones tanto en la interna del club como a miles de kilómetros de distancia.

La noticia bursátil cruzó el océano y llegó rápidamente hasta Croacia, donde Lana Jozic, hija del histórico entrenador campeón de la Copa Libertadores de 1991, Mirko Jozic, no se guardó nada y salió a criticar duramente las intenciones del actual timonel de la concesionaria.

¿Qué dijo la hija de Mirko Jozic sobre la OPA de Aníbal Mosa?

A través de sus redes sociales, Lana Jozic manifestó su total rechazo a las intenciones del empresario asegurando que “el dinero nunca podrá alcanzar” al club. Utilizando una historia en su cuenta de Instagram, la descendiente del ídolo colocolino apuntó directamente contra la privatización total de la institución.

“Hay cosas que el dinero nunca podrá alcanzar. Colo Colo es una de ellas”, comenzó señalando, para luego lanzar un dardo letal a la dirigencia: “Lo que nace del corazón de un pueblo no se vende, no se negocia… se honra y se protege”. Finalmente, entregó su respaldo a la corporación: “Quiero a mi gente colocolina y apoyo a mi Club Social y Deportivo Colo Colo, porque Colo Colo es del pueblo, hoy y siempre”.

¿Cuánto dinero ofreció Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro?

El empresario presentó una segunda Oferta Pública de Acciones (OPA) dispuesta a desembolsar casi 10 millones de dólares para consolidar su poder. La agresiva operación financiera, asesorada por Larraín Vial, contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B (equivalentes al 61,18% de esa serie) a un precio de $162 por papel.

Esto totaliza una inversión de $9.912 millones de pesos chilenos. Cabe recordar que, a comienzos de año, Mosa ya había intentado un movimiento similar ofreciendo $150 por acción, pero fracasó en su intento de lograr el control absoluto al quedarse solo con el 38,8% de la concesionaria. Esta nueva oferta estará abierta entre el 22 de abril y el 22 de mayo de 2026.

¿Cuál es la postura del Club Social y Deportivo ante este acuerdo?

La corporación cuestionó duramente la maniobra bursátil, rechazando de plano la figura de un control totalitario dentro de la institución. El presidente del CSD Colo Colo, Edmundo Valladares, mostró su total disconformidad frente a la posibilidad de que un solo bloque tome todas las decisiones.

En entrevista con El Deportivo, el dirigente fue enfático: “Nosotros creemos en un Colo Colo donde de aquí al 2035 se puedan generar los equilibrios necesarios. No creemos en la figura de un control total absoluto como ha pasado en la U. Creemos que eso no es beneficioso para una institución tan grande y tan heterogénea como la nuestra”.