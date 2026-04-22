Colo Colo tendrá un masivo respaldo en su visita al sur, pero con una inesperada restricción a sus espaldas. De cara al crucial duelo de este domingo ante Universidad de Concepción por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026, la Delegación Presidencial del Biobío autorizó un aforo total de 20 mil espectadores en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En una movida puramente comercial, la dirigencia del “Campanil” decidió entregarle la abrumadora mayoría de los tickets a la parcialidad visitante, aunque aplicando un drástico filtro en la venta que impedirá el ingreso de los seguidores albos que asisten habitualmente a los partidos en la capital del país.

¿Cuántas entradas habrá para Colo Colo y quiénes no podrán comprar?

El club local dispuso 16 mil tickets para los visitantes, pero bloqueó la venta a quienes figuren en la base de datos histórica del Estadio Monumental. La UdeC se quedará con solo 4 mil boletos para sus fanáticos, apostando por una alta recaudación por borderó.

Según detalló el periodista Christopher Brandt en ESPN, la medida busca priorizar exclusivamente a los seguidores de la Región del Biobío y sus alrededores, impidiendo legalmente el viaje de la hinchada santiaguina. Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, con valores que oscilan entre los $11.500 en Galería Sur y los $40.250 pesos en el sector Butaca VIP.

¿Cómo llegan albos y penquistas al partido en el Ester Roa?

El Cacique necesita ganar de urgencia tras perder ante Palestino, mientras que el Campanil llega con confianza luego de vencer a Cobresal. El equipo dirigido por Fernando Ortiz cedió el liderato (marchan terceros con 18 puntos) y enfrentará este compromiso mermado por las sensibles bajas de Fernando de Paul, Joaquín Sosa y el suspendido Arturo Vidal. Por su parte, la Universidad de Concepción buscará hacerse fuerte pese a ser minoría en su propio estadio, impulsados por su reciente triunfo por 1-0 frente a los “Mineros”, resultado que los ubicó en la novena posición con 14 unidades.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Colo Colo?

El compromiso válido por la undécima jornada de la liga se disputará este domingo 26 de abril a partir de las 15:00 horas. El recinto de la Avenida Collao será el escenario donde los albos intentarán recuperar la cima del torneo nacional con el apoyo casi exclusivo de sus hinchas de regiones. Las localidades habilitadas y designadas para la visita son Butaca VIP, Pacífico Sur, Pacífico Norte, Tribuna Andes y Galería Sur.