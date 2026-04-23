Colo Colo sigue procesando el golpe ante Palestino, pero ya no hay tiempo para quedarse en eso. El calendario empuja y el equipo de Fernando Ortiz se ve obligado a reaccionar rápido, con un escenario que mezcla urgencias deportivas y nuevas condiciones fuera de la cancha.

Porque no solo hay que rearmar el equipo. También hay un contexto que cambia: exigencias para los hinchas, dudas en la formación y un arco que quedó completamente abierto tras la lesión de Fernando De Paul. Todo en la previa de un partido que empieza a tomar forma de prueba frente a Universidad de Concepción en el marco de la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.

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