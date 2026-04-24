La derrota ante Palestino no solo significó ceder el primer puesto del Campeonato Nacional 2026 ante Deportes Limache, sino que dejó secuelas profundas en la estructura estelar de Colo Colo. El “Tano” Ortiz enfrenta el desafío de rearmar un equipo golpeado por las lesiones y las sanciones en una semana crítica. Sin la presencia de referentes como Arturo Vidal y con la gravedad de la lesión de Fernando de Paul, el cuerpo técnico debió utilizar las prácticas de este jueves para probar fórmulas inéditas que permitan sostener la lucha por el campeonato.

La mirada está puesta en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde este domingo el Cacique se medirá ante Universidad de Concepción. La presión es máxima: el equipo necesita recuperar la confianza y los puntos para no perderle pisada al líder. En este escenario, la cantera asoma como la solución inmediata para resguardar el arco, mientras que en la zona ofensiva se buscan variantes que devuelvan el poder de fuego tras un partido donde la efectividad fue la gran ausente.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este viernes 24 de abril