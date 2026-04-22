Cambio de planes en Colo Colo: Si bien en las últimas horas había informaciones de que Joaquín Sosa se iba a perder el duelo de este domingo ante U de Concepción, resulta que el jugador aún no está descartado para este compromiso y se evaluará hasta último momento su presencia.

El futbolista ha sido clave en el Cacique, responsable junto a sus compañeros de zaga de que el equipo tenga en siete partidos con la valla invicta en el Campeonato Nacional 2026, por lo que su presencia es muy importante y lo esperarán lo que más se pueda.

¿Por qué Joaquín Sosa no está descartado en Colo Colo ante U de Concepción?

Joaquín Sosa no está descartado en Colo Colo para el compromiso contra U de Concepción porque finalmente tiene un edema muscular en uno de sus gemelos, lo que hace posible que se recupere en un corto plazo.

Al principio se pensaba que Sosa tenía un desgarro, lo que evidentemente lo sacaba de este y más partidos de los Albos, así que de todas maneras es una buena noticia, ya que de no estar ante el Campanil, de seguro sí lo hará el fin de semana siguiente contra Coquimbo Unido en duelo pendiente.

En Macul necesitan de la presencia del uruguayo, dado que en la última línea ya tienen las bajas confirmadas de Arturo Vidal (suspensión) y el arquero Fernando de Paul, producto de un desprendimiento de tendón que lo tendrá fuera varios meses, todos jugadores que han sido puntales de la buena campaña.

¿Cuándo juega Colo Colo ante U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo visita este domingo a las 15:00 horas a U de Concepción en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026, compromiso difícil en el que los Albos quieren retomar la senda de las victorias tras caer el último fin de semana ante Palestino en la celebración de su aniversario.

Para ver este partido debes acceder a la señal de TV cable de TNT Sports o al streaming en la plataforma de pago de TNT Sports en HBO Max.