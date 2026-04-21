Colo Colo perdió a tres jugadores para el duelo de este domingo ante U de Concepción y deberá desarmar su defensa, el punto más fuerte del equipo, que le ha permitido recibir solo seis goles en el Campeonato Nacional 2026 y solo tres en los últimos nueve partidos (los otros tres fueron en el debut ante Limache).

Joaquín Sosa, Arturo Vidal y el arquero (y capitán) Fernando de Paul no estarán en la visita ante el Campanil, por lo que deberá reestructurar esa zona, teniendo varias posibilidades para suplir a estos jugadores importantes.

¿Cómo puede reestructurar Colo Colo su defensa ante U de Concepción?

En el arco no hay mucha duda: Gabriel Maureira se perfila como reemplazante del portero De Paul, pero el trabajo de joyería estará a la hora de sustituir a Sosa y Vidal, estandartes del equipo en su solidez defensiva.

Una de las opciones es cambir puesto por puesto: Erick Wiemberg puede reemplazar a Joaquín Sosa y Javier Méndez puede entrar por Arturo Vidal, manteniendo a Jonatahan Villagra para formar una línea de tres.

Otra posibilidad es convertir a una línea de cuatro, bajando a los laterales Jeyson Rojas y Diego Ulloa, conformando además la dupla de centrales con Villagra y Méndez, una posibilidad que también suena bastante lógica.

¿Por qué serán bajas Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Fernando de Paul en Colo Colo?

Arturo Vidal está suspendido: el King recibió ante Palestino su quinta amarilla en el Campeonato Nacional y por reglamento está imposibilitado de jugar en el duelo de Colo Colo contra U de Concepción.

Los casos de Joaquín Sosa y Fernando de Paul son lesiones: Sosa tiene un desgarro que lo sacará un par de semanas de las canchas, mientras que el caso del Tuto es más crítico, dado que lamenta una grave lesión de isquiotibial que lo obligará a ser operado, dejándolo fuera por al menos dos meses.

¿Cuándo juega Colo Colo ante U de Concepción?

Colo Colo visita a U de Concepción este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.

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