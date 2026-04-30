Blanco y Negro tiene nuevo directorio tras la Junta de Accionistas del miércoles. El bloque de Aníbal Mosa se quedó con 7 de los 9 votos del directorio tras la salida de Alfredo Stöhwing, Ángel Maulén y Diego González, representantes del bloque de Vial que no se presentaron a la reelección. La principal novedad es la incorporación de Jaime Pizarro, exministro del Deporte, quien este jueves fue ratificado a cargo de la Comisión de Fútbol de todas las áreas de Colo Colo.

El nuevo directorio de Blanco y Negro define comisiones de Fútbol y Gestión

Según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, la Comisión de Fútbol quedó conformada por Jaime Pizarro, Eduardo Loyola y Edison Marchant, bajo la conducción de Aníbal Mosa. La Comisión de Gestión, en tanto, será liderada por Edmundo Valladares e integrada por Aziz Mosa, Paul Fontaine y Paloma Norambuena.

La figura de Pizarro es una de las más relevante del nuevo esquema. El exministro no solo asume como director de Blanco y Negro, sino que además tendrá un cargo ejecutivo al interior del club, convirtiéndose en una pieza clave en de las decisiones deportivas del Cacique en todas sus áreas.

¿Cuál es el nuevo directorio de Blanco y Negro?

El directorio quedó conformado de la siguiente forma:

Bloque Mosa (7 directores): Aníbal Mosa, Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paul Fontaine y Paloma Norambuena.

Aníbal Mosa, Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paul Fontaine y Paloma Norambuena. Club Social y Deportivo (2 directores): Edmundo Valladares y Edison Marchant.

Las salidas de Stöhwing, Maulén y González dejan al bloque de Vial sin representación en el directorio por primera vez en varios años, consolidando el control de Mosa sobre la concesionaria con una mayoría de 7 votos sobre 9.

¿Cuándo juega Colo Colo?

En lo deportivo, el Cacique enfrenta a Coquimbo Unido este domingo 3 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por el partido pendiente de la novena fecha del Campeonato Nacional 2026.

Luego, el Cacique recibirá a Deportes Concepción el próximo 9 de mayo desde las 17:30 horas por la Copa de la Liga. Posteriormente, visitarán a Coquimbo por la misma competición en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso el 13 de mayo.