El futuro de Colo Colo se juega hoy en dos frentes: la solvencia económica para recuperar el club en 2035 y la disciplina reglamentaria para no perder piezas en la lucha por el título. La reciente Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) no solo sirvió para ratificar el nuevo directorio de Aníbal Mosa, sino para transparentar el estado real de la deuda histórica con el Fisco. Con un pago millonario recién ejecutado, la concesionaria Blanco y Negro intenta pavimentar un camino que garantice la estabilidad institucional, aunque el monto pendiente sigue siendo el gran juez de lo que ocurrirá cuando expire el contrato de administración.

Sin embargo, la calma institucional contrasta con la inquietud en el vestuario de Fernando Ortiz. El informe del juez José Cabero tras la victoria ante Universidad de Concepción ha derivado en citaciones formales ante el Tribunal de Disciplina para dos de sus jugadores. Lo que parecía una falta menor de indumentaria hoy escala a nivel dirigencial, obligando al Cacique a defender a sus futbolistas en una semana donde el foco debería estar puesto exclusivamente en el trascendental duelo ante Coquimbo Unido por el liderato solitario.

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