La dirigencia de U de Chile trabaja contra el tiempo para cerrar el nombre del nuevo entrenador, con el objetivo de estabilizar el proyecto deportivo lo antes posible. Esto ocurre pese al respiro que significó la victoria por 1-0 ante Coquimbo Unido, partido en el que el equipo fue dirigido de forma interina por Jhon Valladares.

En este escenario, el nombre del ex técnico de la Selección Chilena aparece junto a otros candidatos que han sido mencionados en el entorno del club.

El llamado desde el entorno de Berizzo a jugadores del plantel azul

De acuerdo a información publicada por Emisora Bullanguera, el entorno de Eduardo Berizzo habría tomado contacto con algunos integrantes del plantel de Universidad de Chile. El objetivo de esta comunicación fue conocer el ambiente interno del camarín azul y evaluar el contexto que vive el equipo en el Centro Deportivo Azul.

La gestión habría sido realizada por personas cercanas al cuerpo técnico del entrenador argentino. Este movimiento generó atención en el entorno del club, ya que ocurrió cuando el nombre de Berizzo comenzaba a sonar como posible opción para asumir en la banca.

Un contacto que ocurrió incluso antes de la salida de Meneghini

Uno de los detalles más llamativos de esta situación es el momento en que se produjo el contacto con jugadores de Universidad de Chile. Según la misma fuente, la comunicación se habría dado incluso antes de la salida oficial de Francisco Meneghini, cuando todavía el entrenador argentino seguía al mando del equipo.

Ese antecedente muestra que el nombre de Eduardo Berizzo ya estaba en el radar del entorno azul mientras el club evaluaba posibles escenarios para el futuro de su banca técnica.

❌ Eduardo Berizzo ahora renunció como DT de León tras la derrota con Juárez.

Revisa el listado de los últimos clubes que ha abandonado👉 https://t.co/eVQC8GwVqO pic.twitter.com/JlEkFLDYQJ — Al Aire Libre (@alairelibrecl) September 27, 2025

Los otros nombres que aparecen en carpeta para la banca azul

En paralelo al nombre de Eduardo Berizzo, la dirigencia de Universidad de Chile también analiza otras alternativas para asumir el cargo de entrenador.

Entre los candidatos que han sido mencionados en los últimos días aparecen Jorge Fossati, Martín Lasarte y Fernando Gago, todos técnicos con experiencia internacional y que conocen el contexto del fútbol sudamericano.

La definición del nuevo técnico se espera en los próximos días, mientras el club intenta consolidar su rumbo deportivo para el resto de la temporada.