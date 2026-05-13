Universidad de Chile presentó esta semana la renovación de Lucas Assadi hasta 2028 como su primer gran golpe institucional de la era Cecilia Pérez, pero el contrato que firmó el volante tiene dos salidas habilitadas que no fueron parte del anuncio oficial. Según reveló Emisora Bullanguera, el acuerdo incluye dos cláusulas de rescisión con montos y destinatarios distintos.

La primera fija en 2,3 millones de dólares el precio para cualquier equipo que quiera llevarse al mediocampista en el mercado de fichajes. La segunda, más reveladora, baja ese valor a 2,1 millones, pero con una condición: aplica exclusivamente para un club cuyo nombre no ha trascendido. Esa diferencia de 200 mil dólares no es un detalle, es la huella de una negociación que ya tenía un destino concreto sobre la mesa.

¿Por qué la U le puso un precio especial a un solo club?

Una cláusula diferenciada por destinatario no es un recurso habitual en el fútbol chileno. Su existencia implica que durante las conversaciones de renovación, un club específico ya estaba activo en las tratativas y logró que el acuerdo contemplara una condición a su medida.

“La cláusula es de 2.3 millones de dólares para cualquier equipo que venga ahora y hay una segunda cláusula que es de 2,1 pero esta es para un club específico”, precisó el medio partidario.

Para la U, la fórmula tiene sentido: asegura la continuidad de Lucas Assadi hasta fin de temporada como mínimo, blinda al equipo laico de perderlo libre en diciembre y, al mismo tiempo, deja abierta una salida ordenada si ese destino concreto activa su opción. Los azules no entregaron al jugador gratis, pero tampoco cerraron la puerta.

¿Hay un equipo decidido a comprar a Assadi este año?

Según el citado medio, “hay varios equipos detrás, pero hay un destino más cercano, aunque en la U aseguran que pueden llegar mejores propuestas”. Eso sugiere que los azules mantienen margen de maniobra para una negociación, aunque uno de los interesados ya avanzó lo suficiente como para obtener condiciones exclusivas dentro del contrato.

El mercado de pases de invierno es el escenario más probable si el club específico decide ejecutar su cláusula. Assadi, formado íntegramente en Universidad de Chile y una de las figuras más desequilibrantes del fútbol chileno en 2024, tiene valoración Transfermarkt en alza y sería uno de los traspasos más importantes del fútbol local en lo que va de la década si la operación se concreta.