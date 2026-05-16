Datos Clave Zaga de emergencia: Bianneider Tamayo y Franco Calderón asumirán la titularidad ante las sensibles bajas en el fondo. Banca para el “Príncipe”: Charles Aránguiz cede su lugar en el once inicial para ratificar el mediocampo juvenil. Aviso a Romero: Fernando Gago rayó la cancha ante la falta de minutos del volante paraguayo Lucas Romero.

Universidad de Chile enfrenta una jornada crucial en las alturas de El Salvador con la obligación de sacudirse el último tropiezo sufrido ante Unión La Calera. Para el compromiso de este domingo frente a Cobresal por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026, el técnico azul Fernando Gago se vio forzado a meter mano profunda en el equipo, desarmando la estructura defensiva habitual y tomando decisiones de peso con referentes del plantel.

El estratega argentino busca tres puntos urgentes para meterse en la parte alta de la tabla de posiciones, donde actualmente los laicos marchan en el séptimo lugar con 17 unidades, a siete puntos del líder Colo Colo.

¿Cuál es la formación de la U de Chile vs Cobresal?

Las suspensiones y molestias físicas obligaron a modificar por completo el bloque posterior. Ante las ausencias de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, quienes venían consolidándose en la retaguardia, Gago confiará la titularidad a una dupla inédita compuesta por Bianneider Tamayo y Franco Calderón, dos futbolistas que habían perdido terreno a lo largo de la temporada. A esto se suma la baja del suspendido Marcelo Morales en la banda izquierda, cuyo lugar será ocupado por el juvenil Diego Vargas.

La gran sorpresa táctica pasa por la mitad de la cancha. Charles Aránguiz comenzará el compromiso desde el banco de suplentes, ratificando la confianza del cuerpo técnico en el trío que componen Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce. De esta manera, la alineación estelar de la U contempla a Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Diego Vargas en la última línea; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en el mediocampo; dejando en ofensiva a Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Los citados de la U de Chile para viajar a El Salvador

La delegación de veinte futbolistas que se trasladará al norte del país presenta novedades positivas y una alternativa de emergencia para el banco. Y es que destacan los retornos a la convocatoria de Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y el lateral Felipe Salomoni, quien competirá directamente con Vargas por la banda izquierda hasta el último minuto. Asimismo, la gran sorpresa en la delegación es la inclusión del zaguero de la Sub-20, Agustín Korn, citado de urgencia ante la falta de especialistas.

La lista oficial de viajeros elegidos por Fernando Gago para este compromiso quedó compuesta de la siguiente manera:

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Gabriel Castellón y Cristopher Toselli. Defensas: Franco Calderón, Agustín Korn, Diego Vargas, Nicolás Fernández, Felipe Salomoni, Fabián Hormazábal y Bianneider Tamayo.

Franco Calderón, Agustín Korn, Diego Vargas, Nicolás Fernández, Felipe Salomoni, Fabián Hormazábal y Bianneider Tamayo. Volantes: Israel Poblete, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Lucas Romero, Agustín Arce y Lucas Barrera.

Israel Poblete, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Lucas Romero, Agustín Arce y Lucas Barrera. Delanteros: Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

¿Por qué Lucas Romero no juega en la la U de Chile de Gago?

Más allá del panorama para enfrentar a los mineros, el ambiente laico sigue remecido por la situación del volante paraguayo Lucas Romero, quien acumula cuatro suplencias consecutivas y no suma acción desde el pasado 5 de abril, arriesgando incluso sus chances de llegar al Mundial 2026 con la selección de Paraguay. Fernando Gago abordó de frente este escenario y dejó en claro que las necesidades institucionales están por encima de las pretensiones individuales de cualquier futbolista de cara a las nóminas de Gustavo Alfaro.

“Acá la prioridad es el club, independiente de si hay un jugador en una lista de selección. A mí no me interesa si hay jugadores convocados o si deben tener minutos o no”, disparó con firmeza el estratega azul.

El entrenador complementó que la pérdida de protagonismo del guaraní pasa netamente por una evaluación técnica diaria en el Centro Deportivo Azul. El técnico insistió en que el exjugador de Recoleta debe elevar sus estándares en el trabajo semanal para volver a ser considerado. “Así es el fútbol, es una cuestión de rendimiento constante y de lo que yo creo en el día a día. Obviamente que Lucas tiene que seguir mejorando. Eso lo hablo personalmente con él en cuestiones de entrenamiento”, zanjó Gago.