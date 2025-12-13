En Colo Colo ya empezaron a trabajar en su etapa de reestructuración del plantel para el próximo año y una de las salidas que seguramente se va a dar es la del uruguayo Salomón Rodríguez, esto teniendo en cuenta que desde el club están abiertos a escuchar ofertas y el propio delantero también pretende buscar nuevos aires para reencontrarse con su mejor versión.

Rodríguez aterrizó desde Godoy Cruz en el Estadio Monumental a inicios de este 2025 como gran carta de gol para el en ese entonces técnico albo Jorge Almirón, pero poco a poco su pobre rendimiento fue quedando en evidencia y las estadísticas nunca acompañaron, ni siquiera con el cambio en la banca y la llegada de Fernando Ortiz. Ahora, es prácticamente un hecho que el espigado atacante no continuará bajo este rearmado del equipo, pero su salida provocaría un dolor de cabeza más en los pasillos de La Ruca.

⚽ Colo Colo deberá seguir haciéndose cargo de Salomón Rodríguez aún con su partida

A la espera de que llegue alguna oferta formal a las oficinas de Blanco y Negro en Colo Colo ya miran con cierta inquietud el hecho de que en caso de partir, deberán seguir asumiendo los costos económicos en torno a Salomón Rodríguez durante todo el 2026.

Durante los últimos días se ha hablado de la chance que Rodríguez se marche cedido de Macul para la próxima temporada, incluso han trascendido sondeos desde el fútbol argentino que apuntan a un segundo aire para el ex delantero del Tomba.

En ese contexto, fue el periodista Edson Figueroa quien en su canal de Youtube expuso que: “Lo quieren en Argentina, es una realidad que lo quieren. Es probable que Colo Colo tenga que pagar parte del sueldo, que asuman un 80% y Colo Colo pague un 20%. Ojo con Argentina. Huracán está tras los pasos de Salomón Rodríguez. Interesa en Argentina, no sólo en Huracán, pero lo más probable es que Colo Colo tenga que seguir pagando el sueldo del futbolista, un 20%”.

Salomón Rodríguez le dejará un cachito a Colo Colo en caso de partir/ © Photosport

💰 ¿Cuál es el sueldo de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Actualmente, se conoce que el sueldo de Salomón Rodríguez en Colo Colo es cercano a los 30 millones de pesos mensuales, por lo que en caso de dividirse el pago con el club que lo fiche, sea Huracán u otro, tendrán que tener en consideración los montos con el Popular.

Otro punto a tener en cuenta es que el uruguayo tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre de 2027, por lo que deberán estar pendientes a lo que ocurra con el jugador en caso que se marche a partir de la próxima temporada.