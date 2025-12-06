Colo Colo ya comienza a decir adiós a una temporada para el olvido. A los albos solo les resta un partido del Campeonato Nacional, en el cual están obligados a ganar para tener opciones matemáticas de quedarse con un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Sin embargo, el equipo de Fernando Ortiz no depende de sí mismo, puesto que además de un triunfo en la última fecha, también necesita que Ñublense se imponga a Cobresal en Chillán.

Con este panorama por delante, la dirigencia de Blanco y Negro ya anticipa lo que será el próximo mercado de pases, donde se esperan importantes movimientos para reestructurar el plantel.

🇦🇷 Jugador de Colo Colo suma interesados en Argentina

En un 2025 con más bajos que altos, uno de los más apuntados en Colo Colo ha sido Salomón Rodríguez. El delantero llegó como la gran carta de gol al Estadio Monumental, pero su desempeño ha estado muy por debajo de las expectativas, por lo que es muy probable que deje el club al término del 2025.

En medio de esta situación, el jugador interesa en Argentina. Según reveló Radio ADN, Huracán habría consultado por sus condiciones contractuales con el objetivo de sumarlo la próxima temporada.

Sin embargo, el citado medio detalló que las negociaciones no serían sencillas, puesto que Blanco y Negro no querría perder tanto dinero considerando que alto costo que pagó para contar con sus servicios.

Una de las opciones que baraja la directiva sería enviarlo a préstamo para buscar que el ariete se revalorice y así poder recuperar algo de la inversión que hizo a inicios de año.

⚽ Los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo

Salmón Rodríguez, de 25 años, arribó a inicios de año a Colo Colo. Lo hizo con una gran responsabilidad considerando el precio que pagó la institución por él.

Sin embargo, no logró devolver aquello dentro de la cancha. A lo largo de la temporada, el delantero uruguayo solo ha disputado 1.101 minutos en 26 partidos, en los cuales anotó solo tres goles.

De sus tres conquistas, dos fueron por la Copa Chile y solo una por el Campeonato Nacional (el pasado 23 de noviembre ante Unión La Calera), por lo que su poca eficacia en las redes terminó por cansar a Blanco y Negro.

