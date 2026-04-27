Colo Colo respira aliviado y festeja en lo más alto. La agónica victoria por 2-1 frente a Universidad de Concepción en Collao, sellada con un gol de Javier Correa en los descuentos, le permitió a la escuadra dirigida por Fernando Ortiz alcanzar la cima absoluta del Campeonato Nacional 2026.

Sin embargo, en medio de la celebración por los tres puntos de oro, una alerta administrativa ronda los pasillos del Estadio Monumental: el inminente término de contrato de una de sus piezas extranjeras en defensa. Se trata del central Joaquín Sosa, quien jugó ante el “Campanil” arrastrando complicaciones físicas y, tras el pitazo final, decidió abordar públicamente qué pasará con su carrera a partir de junio.

¿Qué jugador termina su préstamo con Colo Colo en junio de 2026?

El defensor uruguayo Joaquín Sosa finaliza su vínculo a mediados de año, ya que su carta pertenece íntegramente al Bologna de Italia. El zaguero zurdo llegó a Pedrero a préstamo y se ha convertido en una alternativa confiable para la última línea alba.

El gran problema para la gerencia deportiva de Blanco y Negro es que este acuerdo contractual expira justo a mitad del desarrollo de la Liga de Primera, obligando al club a negociar una extensión directa con el cuadro italiano para no desarmar el bloque defensivo de cara al segundo semestre.

¿Qué dijo Joaquín Sosa sobre su inminente salida del Estadio Monumental?

El zaguero charrúa aclaró que su prioridad es quedarse a pelear el campeonato hasta fin de año, aunque prefirió mantener la cautela. Al ser consultado por TNT Sports sobre la caducidad de su vínculo en junio, Sosa no escondió sus ganas de continuar vistiendo la camiseta alba, pero dejó la puerta abierta a lo que decidan los clubes.

“La idea es terminar el campeonato, cerrar todo acá el torneo y festejar en diciembre, pero voy paso a paso”, detalló el uruguayo. “Yo estoy bien acá y contento (…) esperemos que todo fluya y se dé lo que se tenga que dar”, sentenció, pasándole la presión a las dirigencias.

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones tras vencer a la U de Concepción?

El “Cacique” alcanzó las 21 unidades y comparte el liderato exclusivo de la Liga de Primera junto a Deportes Limache. La trabajada victoria en el Estadio Ester Roa Rebolledo fue un balón de oxígeno vital para los albos, quienes supieron sobreponerse al empate transitorio de los penquistas. Este triunfo les permite mirar al resto de los competidores desde la cima, justo antes de entrar al receso por la disputa de la Copa de la Liga.