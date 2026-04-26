Universidad de Concepción recibe a Colo Colo este domingo 26 de abril en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El Cacique, uno de los candidatos al título, visita a un equipo local que necesita urgentemente los tres puntos para no descolgarse de la pelea.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

U de Concepción vs Colo Colo, minuto a minuto

La previa de U de Concepción vs Colo Colo

El Estadio Ester Roa Rebolledo ha sido un campo particularmente complejo para los visitantes en este Campeonato Nacional 2026. Colo Colo llega al duelo tras ser sorprendido 0-1 por Palestino en el Estadio Monumental en la Fecha 10 — su primera derrota en casa en la temporada — resultado que les costó la punta del torneo, hoy en manos de Deportes Limache. El Cacique del DT Fernando Ortiz marcha 3° con 18 puntos en 9 partidos y un triunfo en Concepción le permitiría mantenerse en la pelea directa por el título.

Universidad de Concepción llega al partido con el Estadio Ester Roa Rebolledo como su gran fortaleza. Los Campanil del Biobío saben que ganarle a Colo Colo sería el resultado que relanzaría su temporada y los instalaría de vuelta entre los candidatos al título, especialmente en un torneo donde las posiciones están tan apretadas.

Formaciones de U de Concepción vs Colo Colo

Formación confirmada de U. de Concepción

José Sanhueza; Jorge Espejo, Osvaldo González, David Retamal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba; Agustín Urzi, Cecilio Waterman y Antonio Díaz. DT: Leonardo Ramos.

Formación confirmada de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán. DT: Fernando Ortiz.

¿Dónde ver U de Concepción vs Colo Colo en vivo?

El duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo se jugará este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, Concepción. El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones U de Concepción y Colo Colo