El Colo Colo de Tatiele Silveira está intratable. Con su triunfo ante San Lorenzo en la Copa Libertadores Femenina, Colo Colo llegó a las 35 victorias consecutivas, superando oficialmente la marca de Corinthians de Brasil. Las Albas no sólo clasificaron a cuartos de final con puntaje perfecto, sino que escribieron una nueva página en los libros de récords sudamericanos.​

La racha comenzó hace exactamente un año, el 6 de octubre de 2024, cuando las colocolinas vencieron al Always Ready en la edición pasada del torneo continental. Desde entonces, sólo conocen el sabor de la victoria, pasando la aplanadora tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

🏆 El récord Colo Colo que ya es historia sudamericana

Las Albas se convirtieron en el único equipo sudamericano en alcanzar esta cifra de triunfos consecutivos en el fútbol femenino y masculino. Superaron la marca que ostentaba Corinthians desde 2019 con 34 victorias al hilo, al igual el récord de del Al-Hilal de Jorge Jesus en 2023, posicionándose como el segundo equipo con más triunfos seguidos en la historia mundial del fútbol femenino.

El registro actual las ubica a sólo seis victorias de igualar la marca planetaria del Olympique de Lyon, donde milita Christiane Endler. Las francesas lograron 41 triunfos consecutivos en la temporada 2012-2013, estableciendo un récord que permanece intacto hace más de una década.

⚽ La senda hacia la gloria mundial

Para alcanzar el récord absoluto, las dirigidas por Tatiele Silveira deben ganar la Copa Libertadores y convertirse en tetracampeonas del fútbol chileno. El camino no será sencillo: primero deberán superar a Libertad de Paraguay en cuartos de final el próximo domingo 12 de octubre a las 16:00 horas.​​

Si mantienen este rendimiento imparable, las colocolinas podrían hacer historia mundial en las próximas semanas, consolidándose como el mejor equipo femenino del planeta en términos de victorias consecutivas.