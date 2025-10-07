Tras meses de especulaciones y conversaciones a puertas cerradas, se confirmó lo que todos esperaban: Christiane Endler vuelve a La Roja. La decisión marca un punto de inflexión para las dirigidas por Luis Mena, que ahora cuentan con su máxima figura para el debut en la Liga de Naciones Conmebol.

La portera del Olympique Lyon había renunciado al combinado nacional en octubre de 2023, en medio de la polémica por los Juegos Panamericanos de Santiago. Sin embargo, las conversaciones personales con el técnico Luis Mena allanaron el camino para este esperado regreso.

🔥 El regreso de Tiane Endler cambia todo para La Roja

La presencia de Endler no solo fortalece el aspecto deportivo, sino que inyecta liderazgo y experiencia a un grupo que busca volver a un Mundial después de la ausencia en Australia-Nueva Zelanda 2023. Su representante, Edgar Merino, había adelantado que “si está en la nómina, va a venir”, confirmando el compromiso total de la arquera con este nuevo proceso.

El técnico Luis Mena logró lo que parecía imposible, después de varias declaraciones de Endler, llamar, conversar y convencer a la mejor futbolista chilena de todos los tiempos para que regrese justo cuando más se la necesita.

⚽ Christiane Endler lidera el proceso rumbo al Mundial 2027

Con 104 partidos defendiendo los colores nacionales, Tiane se convierte automáticamente en la líder natural de un plantel renovado. La nómina presenta varias sorpresas, incluyendo los llamados de Nicole Carter y Mariana Morales, mientras que figuras como Karen Araya, Yessenia López y Gabriela Bórquez quedaron fuera de la convocatoria.

Colo Colo domina la lista con 11 jugadoras nominadas, seguido por Universidad Católica con tres representantes. En tanto, ocho futbolistas que militan en el extranjero completan un grupo que mezcla experiencia y juventud para los desafíos que se avecinan.

La Liga de Naciones determinará los dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, además de dos plazas para el repechaje intercontinental. Chile debutará el 24 de octubre como visitante ante Venezuela en Cabudare, para después recibir a Bolivia el 28 de octubre en el Estadio El Teniente de Rancagua.