¡Bombazo! El regreso de Christiane Endler a la Selección Chilena está cada vez más cerca, luego de una larga ausencia de casi dos años, que data de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Tiane renunció en aquella ocasión producto de malas condiciones otorgadas por la ANFP al elenco femenino de La Roja, según la propia arquera. También se debió a malas gestiones del organismo, por ejemplo en esos Juegos, cuando el equipo debió actuar con una jugadora de campo como arquera, debido a que los clubes no cedieron ni a Endler ni Antonia Canales.

😍 El inminente regreso de Christiane Endler a La Roja

Según el medio Contragolpe, Christiane Endler fue incluida en la lista de buena fe de Luis Mena para la Liga de las Naciones de la Conmebol. Esto fue con consentimiento de la portera, por lo que hay interés en volver a jugar por Chile.

Esto no asegura el regreso, pero lo acerca, aunque no queda claro el motivo de Endler de querer volver, ya que se mantiene la misma dirigencia en la ANFP y el mismo modo errático de conducir.

📅 ¿Cuándo juega La Roja femenina?

La Liga de las Naciones de la Conmebol comenzará para Chile el 24 de octubre ante Venezuela de visita en la ciudad de Cabudare.

Después, el 28 del mismo mes La Roja recibirá a Bolivia en Rancagua.

