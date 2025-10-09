Colo Colo sigue con una gran campaña en la Copa Libertadores Femenina: ahora venció a San Lorenzo por 1-0 y terminó como líder invicto del Grupo C del torneo continental.

Además, extendió a 35 sus victorias consecutivas a nivel oficial, acumulando más de un año sin siquiera cosechar un empate.

⚽ El gol del duelo San Lorenzo – Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

El único tanto del partido fue obra de Mary Valencia en los 44 minutos de juego, resultado que no pudo ser amagado por el elenco de Boedo.

En el arranque del complemento hubo otro tanto de Valencia, pero fue con la mano: lo increíble es que pese a ser muy evidente, la árbitra del compromiso debió ir al VAR para anular la conquista.

