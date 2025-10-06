Colo Colo consiguió una importante victoria en la Copa Libertadores Femenina. Las albas derrotaron por la cuenta mínima a Sao Paulo y clasificaron a los cuartos de final del certamen internacional.
Con el triunfo sobre las paulistas, el equipo chileno se posicionó líder del Grupo C y con ello, pase lo que pase en la última fecha ante San Lorenzo, dirán presente en la llave de las ocho mejores del certamen internacional.
⚽ El gol de Colo Colo vs Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina 2025
El único gol del compromiso llegó a los 58 minutos, cuando tras un centro desde el sector izquierdo apareció Mary Valencia en el área chica y con un gran remate con su pierna derecha decretó el 1-0 definitivo para Colo Colo sobre Sao Paulo.
Mary Valencia abre el marcador para @ColoColoFem— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 7, 2025
CONMEBOL #LibertadoresFEM
⚔️ ¿Quién será el próximo rival de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina?
El próximo rival de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina será San Lorenzo por la última fecha del Grupo C.
📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs San Lorenzo por la Copa Libertadores Femenina?
Colo Colo se enfrentará a San Lorenzo en el último partido del Grupo C el próximo jueves 9 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Los cuartos de final, en tanto, arrancarán el próximo sábado 11 de octubre, aunque las albas aún no conocen a su rival.