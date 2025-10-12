Colo Colo se impuso por 1-0 a Libertad y se metió en semifinales de la Copa Libertadores Femenina, mostrando nuevamente la gran jerarquía que ha tomado el equipo desde la llegada de la entrenadora Tatiele Silveira.

Las Albas se acercan a su sueño de ganar por segunda vez la Libertadores Femenina, luego de haberla obtenido en 2012. El elenco de Silveira se ampara en la tremenda racha de 37 victorias seguidas para ilusionarse.

⚽ El gol de Colo Colo – Libertad por la Copa Libertadores Femenina

El único tanto de Colo Colo ante Libertad fue en los 60 minutos: gran centro de Michelle Olivares y mejor cabezazo de Mary Valencia, quien ha marcado todas las conquistas del Cacique en esta Copa.

Después hubo oportunidades de lado y lado, pero las Albas soportaron la presión para mantenerse firmes y ganar este partido clave.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina?

Colo Colo vuelve a jugar este miércoles 15 de octubre a las 15:00 horas por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina. Su rival sale del partido entre Deportivo Cali y Sao Paulo, este último elenco al que ya le ganó en la fase de grupos.

Fecha: Miércoles 15 de octubre

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Florencio Sola (Banfield, Buenos Aires)

