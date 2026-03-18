El paso de Ricardo Gareca por la Selección chilena no solo fue un desastre deportivo que dejó a la Roja fuera del Mundial 2026, sino que ahora suma un capítulo de indignación fuera de la cancha. Lejos de cualquier autocrítica solemne, el “Tigre” reapareció festinando con su fracaso en Juan Pinto Durán, lanzando una irónica confesión sobre cómo su pésimo rendimiento en Chile le sirvió para limpiar su imagen en Perú.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su fracaso en la Roja?

Ricardo Gareca encendió la polémica al declarar en su programa La Sustancia que su fracaso con Chile fue su mejor carta de presentación para recuperar el cariño en Perú: “La gente (en Perú) me quiere ahora más; como dirigí la selección de Chile y terminamos últimos, pensaban que lo hice a propósito”, confesó irónicamente. El técnico dejó a Chile en el último lugar de las Eliminatorias con apenas 5 puntos en 13 partidos, un registro que hoy analiza entre risas y burlas.

¿Por qué Gareca dice que fracasó “a propósito” en Chile?

La frase, que desató carcajadas en su set de grabación, apunta a la histórica rivalidad entre ambos países. Según el “Tigre”, su llegada a la Roja fue vista como una traición en Lima, pero al terminar en el último puesto de la tabla, los hinchas peruanos “perdonaron” su estadía en Santiago bajo la premisa de que perjudicó al equipo chileno desde adentro. Aunque Gareca matizó diciendo que tiene respeto por Chile, su tono festivo tras recibir 15 goles en contra ha sido calificado como una provocación por la fanaticada local.

El balance del “Tigre” en la Roja: Del sueño a la pesadilla estadística

Los números que Gareca hoy prefiere obviar son lapidarios. En su proceso, la Roja solo pudo celebrar una victoria oficial frente a Venezuela. El equipo jamás encontró una identidad y terminó hipotecando sus chances mundialistas mucho antes de lo previsto. Tras renunciar antes de cumplir su contrato, el técnico decidió priorizar su vida personal y su nuevo proyecto digital, “La Sustancia”, donde ya adelantó que su prioridad será entrevistar a los jugadores peruanos que llevó al Mundial de Rusia 2018.

📊 El registro del desastre de Gareca con Chile

El “Tigre”, que asumió en enero de 2024, no logró reencaminar a un equipo que venía golpeado y terminó sellando la eliminación del Mundial 2026 con un balance desolador. Contabilizando duelos amistosos y oficiales, el estratega argentino no logró superar la barrera del 32% de efectividad, dejando una defensa vulnerable y un ataque con poca pólvora:

Partidos dirigidos: 17

17 Victorias: 4

4 Empates: 4

4 Derrotas: 9

9 Goles a favor: 20 / Goles en contra: 22

20 / 22 Rendimiento general: 31,37%

Lo más preocupante del registro de Gareca aparece al filtrar únicamente los encuentros por los puntos (Copa América 2024 y Clasificatorias). En la alta competencia, el equipo se desmoronó por completo:

Partidos oficiales: 13

13 Victorias: 1 (Apenas un triunfo ante Venezuela)

1 (Apenas un triunfo ante Venezuela) Empates: 4 (Perú x2, Canadá y Ecuador)

4 (Perú x2, Canadá y Ecuador) Derrotas: 8 (Argentina x3, Bolivia x2, Brasil, Colombia y Paraguay)

8 (Argentina x3, Bolivia x2, Brasil, Colombia y Paraguay) Rendimiento por los puntos: 17,9%

En Resumen

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