La tensión en Medio Oriente volvió a golpear el mapa mundial. Un ataque con drones impactó la embajada de Estados Unidos en Riad y, en paralelo, un vuelo privado llamó poderosamente la atención: el jet de Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita rumbo a Madrid en plena noche.

Los registros de seguimiento aéreo muestran que el Bombardier Global Express identificado con las siglas CR7 despegó cerca de las 20:00 horas y aterrizó en la capital española pasada la 1:30 de la madrugada, tras casi siete horas de trayecto. El itinerario incluyó sobrevuelo por Egipto y el Mediterráneo antes de tocar suelo europeo. Desde entonces, la pregunta se instaló: ¿Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita tras los bombardeos?

No hay confirmación oficial de que Cristiano Ronaldo haya huido por razones de seguridad. Lo que sí está confirmado es que el jet privado vinculado al futbolista salió de Riad rumbo a Madrid en plena noche, coincidiendo con la escalada militar en la capital saudí. Ni el jugador ni el Al-Nassr han emitido comunicado aclarando el motivo del traslado.

La coincidencia temporal entre el vuelo y el ataque es el elemento que alimentó las versiones en la prensa europea.

¿Por qué el jet de Cristiano Ronaldo salió de Riad rumbo a Madrid?

El vuelo despegó cerca de las 20:00 horas y aterrizó en Madrid pasada la 1:30 de la madrugada, tras casi siete horas en el aire.

Los datos de rastreo muestran que el Bombardier Global Express —personalizado con las siglas CR7— sobrevoló Egipto y el Mediterráneo antes de llegar a España. No existe confirmación sobre quiénes viajaban a bordo.

Por ahora, el motivo del traslado no ha sido oficialmente explicado.

¿Qué bombardeos ocurrieron en Arabia Saudita?

Irán lanzó un ataque con drones que impactó la embajada de Estados Unidos en Riad. Las autoridades saudíes confirmaron daños materiales y la interceptación de dispositivos en zonas cercanas a la capital.

El Departamento de Estado estadounidense recomendó a sus ciudadanos evaluar su permanencia en distintos países de la región. Además, se registraron cancelaciones masivas de vuelos en Medio Oriente.

Ese contexto internacional es clave para entender por qué el vuelo del jet generó tanto impacto mediático.

¿Se suspendió la liga saudí tras el ataque en Riad?

No. La Saudi Pro League continúa su calendario con normalidad.

Sin embargo, competiciones organizadas por la Confederación Asiática de Fútbol en la región occidental fueron reprogramadas debido a la evolución del conflicto. El Al-Nassr tenía compromisos continentales que fueron aplazados.

¿Cristiano Ronaldo está lesionado o fuera por seguridad?

Ronaldo fue sustituido recientemente en un partido del Al-Nassr tras molestias musculares.

No existe parte médico oficial detallado, pero se habla de una fatiga que podría requerir descanso temporal. No hay confirmación de que su eventual ausencia esté relacionada con razones de seguridad.

¿Puede el conflicto afectar el Mundial 2026?

Por ahora, no existe anuncio oficial que vincule la escalada militar con decisiones deportivas globales.

El reglamento FIFA establece que “si una asociación participante se retira o es excluida, el Consejo FIFA decidirá sobre su sustitución”. Sin embargo, cualquier escenario relacionado con el Mundial 2026 es meramente hipotético en este momento.

En resumen

La situación en Medio Oriente evoluciona hora a hora.