Unión Española atraviesa un complejo momento. El descenso a la Primera B caló hondo en los hispanos, que no la han tenido fácil en la categoría donde actualmente se encuentran fuera de los puestos de liguilla.

En medio de esta situación, un sorpresivo retorno remeció al conjunto hispano, puesto que Jorge Segovia, propietario del club, regresó a Chile con el objetivo de trazar una estrategia para regresar a la máxima categoría.

¿Por qué volvió Jorge Segovia a Chile?

Fue el propio club, que a través de sus redes sociales oficiales, dio a conocer la visita de Jorge Segovia al Estadio Santa Laura. De acuerdo a la información del club, su visita institucional tiene un enfoque en el “desarrollo deportivo, infraestructura y la gestión del club”.

Segovia llegó el miércoles a Chile y su viaje estaba planificado desde el término de la temporada 2025. Además, su estadía en nuestro país tiene contemplada una agenda de trabajo enfocada en cuatro ejes principales.

Primero, el propietario de Unión Española se reunió con el plantel y cuerpo técnico “con el objetivo de compartir lineamientos y acompañar el desarrollo deportivo del primer equipo”.

Su visita también contempla observar de cerca el trabajo de las divisiones inferiores del club, la infraestructura (incluyendo un chequeo a la nueva iluminaria y el estado de la cancha del recinto de Plaza Chacabuco), y la gestión institucional.

Don Jorge Segovia realiza visita institucional con foco

en el desarrollo deportivo, infraestructura y la gestión del club



Unión Española informa que don Jorge Segovia arribó al país el día de ayer en el marco de un viaje previamente planificado desde el término de la temporada… pic.twitter.com/6fIJfS3wah — Unión Española (@UEoficial) April 16, 2026

¿Cómo le ha ido a Unión Española en la Primera B?

Unión Española no lo ha pasado bien en la Primera B. En sus primeros siete partidos, los hispanos registran solo dos triunfos, un empate y cuatro derrotas, resultados que los tienen fuera de la zona de liguilla.

Los hispanos marchan en el décimo lugar con siete puntos y su situación preocupa a sus fanáticos, quienes esperan un cambio para enmendar el rumbo y así ilusionarse con el retorno a la Primera División.

¿Cuándo juega Unión Española?

El próximo partido de Unión Española es este viernes 17 de abril a las 20:00 horas. Los de Independencia visitarán a Rangers de Talca en el Estadio Bicentenario Iván Azócar por la fecha 8 de la Primera B 2026.