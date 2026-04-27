Colo Colo trasladó este lunes los restos de Juan Quiñones al mausoleo del club en el Cementerio General de Santiago, en una gestión encabezada por Aníbal Mosa tras la estadía del equipo en el sur. El movimiento se concretó luego del triunfo ante Universidad de Concepción que le devolvió el liderato del Campeonato Nacional.

La comitiva de Blanco y Negro viajó hasta Constitución para ejecutar el rescate desde el cementerio municipal, donde permanecía uno de los fundadores del equipo albo. La decisión responde a una política interna que busca reunir a las figuras clave de la historia del club en un mismo espacio, con acceso permanente para socios e hinchas.

Colo Colo reúne a sus fundadores

Juan Quiñones, reconocido como el primer presidente de Colo Colo, será sepultado en el “Mausoleo de los Viejos Cracks”, recinto donde ya descansan nombres esenciales en la identidad del club como el de David Arellano Moraga.

El traslado de los restos de Quiñones, responde a una línea de recuperación patrimonial que también se ha visto en homenajes, actividades conmemorativas y la puesta en valor de figuras históricas. En esa lógica, reunir a los fundadores y referentes en un mismo lugar tiene impacto simbólico y también en la relación con la hinchada.

El gesto que busca consolidar identidad

El féretro salió desde Constitución acompañado por decenas de hinchas que entonaron el himno del club, marcando el tono de una jornada cargada de simbolismo.

La ceremonia estuvo encabezada por Aníbal Mosa, y da fin a una campaña que levantó el periodista Felipe Bianchi y que tras varios años de conversaciones con la concesionaria y el Club Social y Deportivo, se selló con el traslado de los restos de Quiñones para tener el descanso eterno junto a íconos del club.