Colo Colo vuelve a las sonrisas por el Campeonato Nacional 2026, ya que durante esta jornada logró vencer por 2-1 a Universidad de Concepción, con un gol en los descuentos de Javier Correa. A pesar de que los focos se los llevara el atacante del Cacique, una de las figuras se encuentra en la portería alba, quien fue una de las grandes apuestas para el encuentro por parte de Fernando Ortiz.

⚪⚫ Colo Colo vuelve a lo alto en el Campeonato Nacional: triunfo agónico sobre la U de Concepción

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Se trata de Gabriel Maureira, joven arquero de los albos que disputó su primer encuentro como titular defendiendo la camiseta del Cacique. A pesar de recibir un gol, que fue un remate inatajable de Osvaldo González, el cancerbero de 19 años se consagró como una de las figuras del encuentro, y el técnico argentino no dudó en alabar el trabajo hecho por el canterano.

Los halagos del Tano Ortiz a Gabriel Maureira

Tras realizar un análisis del partido frente al micrófono de TNT Sports, Fernando Ortiz fue consultado por su gran apuesta en el arco, Gabriel Maureira, donde destacó que el joven arquero formado en la casa alba respondió muy bien ante el rival y que se ganó el puesto con su trabajo en la semana.

“El joven se prepara todos los días para esto. Tuvo la gran responsabilidad de atajar hoy y la tomó tal cual como debe hacerlo. Tiene la confianza nuestra y de todos sus compañeros”, indicó el Tano Ortiz tras la gran actuación del joven portero de 19 años.

Con su participación en el duelo ante Universidad de Concepción, Gabriel Maureira logra su primera titularidad con Colo Colo. Cabe destacar que el portero formado en el Cacique hizo su debut ante Palestino en la fecha pasada del torneo doméstico, donde disputó 20’ minutos al reemplazar a Fernando De Paul que salió lesionado del encuentro.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

Con este resultado, Colo Colo vuelve a la cima del Campeonato Nacional 2026 con 21 unidades, las mismas que Deportes Limache. Recordar que el Cacique tiene un partido pendiente ante Coquimbo Unido, válido por la fecha 9 del torneo doméstico. El duelo entre el Cacique y Piratas se disputará el próximo domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.