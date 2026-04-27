Jonathan Villagra fue uno de los pilares de la defensa de Colo Colo en su victoria ante la Universidad de Concepción por 2-1, pero el zaguero no terminó el encuentro y debió ser reemplazado en el minuto 80 por evidentes molestias físicas.

Esto último encendió las alarmas en el Cuerpo Técnico del Cacique, encabezado por Fernando Ortiz, de cara al partido del domingo 3 de mayo ante Coquimbo Unido por el duelo pendiente de la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, que podría convertir al Cacique en líder exclusivo.

¿Qué le pasó a Jonathan Villagra en el partido ante U. de Concepción?

Villagra sintió una molestia muscular y pidió el cambio a 10 minutos del final del partido ante el Campanil en el Estadio Ester Roa y debió ceder su lugar a Matías Fernández cuando el marcador todavía estaba 1-1.

Sin embargo, según informó el periodista de TNT Sports Daniel Arrieta, la situación no es de gravedad. “Salió solamente por precaución, él sintió una molestia, estaba algo apretado. Debería estar para el partido del próximo domingo frente a Coquimbo Unido”, indicó el reportero.

Y si bien todo apunta a una lesión menor, el diagnóstico es preliminar y Fernando Ortiz esperará al resultado de los exámenes médicos para saber si podrá contar con el defensor para el trascendental partido contra los Piratas.

¿Vuelve Arturo Vidal a Colo Colo para el partido ante Coquimbo Unido?

Sí, Arturo Vidal está disponible. El Bicampeón de América cumplió su fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y podrá ser considerado por Fernando Ortiz para el duelo del domingo 3 de mayo contra Coquimbo en el Estadio Monumental.

La vuelta del King, deja al Cacique con el bloque defensivo titular (Vidal, Joaquin Sosa y Villagra) disponible para Ortiz.

¿Qué necesita Colo Colo para ser líder exclusivo ante Coquimbo Unido?

Ganar el partido pendiente. Con una victoria ante Coquimbo Unido, los albos llegarían a 24 puntos y quedarían solos en la cima del Campeonato Nacional 2026, superando a Deportes Limache. El empate también le sirve a Colo Colo, pero seguiría a tiro de cañón de los Cerveceros.