Rangers de Talca vuelve a estar en el centro de la noticia, pero esta vez no por su campaña. El elenco rojinegro estaría a las puertas de un importante cambio institucional que podría redefinir su futuro deportivo y financiero. Todo apunta a que el cuadro piducano tendría nuevos dueños una vez finalizado el Campeonato de Primera B 2025.

Según trascendió, la negociación estaría muy avanzada y contempla que un grupo de empresarios talquinos adquiera el 50% de las acciones del club, mientras el actual controlador, Felipe Muñoz, mantendría el otro 50%. De concretarse, sería uno de los movimientos más significativos en la Primera B en los últimos años.

⚽ Rangers de Talca tendría nuevos dueños tras una operación avanzada

Según información del sitio Primera B Chile, las conversaciones llevan meses y las partes ya habrían alcanzado un acuerdo preliminar. Sin embargo, la oficialización no se realizará hasta que termine el torneo, donde Rangers aún pelea por regresar a la máxima categoría del fútbol chileno.

El club, que ya aseguró su presencia en la liguilla de ascenso tras vencer por la mínima a Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario Iván Azócar (ex Fiscal de Talca), podría iniciar 2026 con una estructura administrativa renovada.

💼 Lo que viene para el club talquino

La eventual llegada de nuevos socios implicaría una inyección económica importante y una reestructuración del proyecto deportivo. En Talca, los hinchas ya comienzan a ilusionarse con la posibilidad de que esta movida le dé al equipo el impulso necesario para volver a Primera División.

Por ahora, el silencio es absoluto en la interna. Pero si todo avanza como se espera, el bombazo podría confirmarse apenas termine la temporada, marcando un antes y un después en la historia de Rangers de Talca.