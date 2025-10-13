La Fecha 27 de la Primera B terminó con dos partidos que mueven la tabla en la recta final del torneo. Rangers logró una valiosa victoria ante Antofagasta en Talca, que lo deja con esperanzas de meterse en la liguilla. En tanto, San Luis no pudo en casa y solo igualó ante un Recoleta que ya parece condenado a la medianía de la tabla.

Resultados que dejan sensaciones divididas y que aprietan la pelea por los cupos a la postemporada.

¡FINAL DEL PARTIDO! GANÓ RANGERS DE TALCA 🤩



¡GANÓOOO EL ROJINEGRO! ¡Trabajadísimo triunfo en nuestra casa! ¡En el Iván Azócar Bernales! Con #ElGolRojinegro de Javier Araya y Matías Sandoval nos quedamos con los tres PUNTAZOS EN CASA. ¡VAAAAAAMOSSSSS!#Rangers 2-1 Antofagasta… pic.twitter.com/KnjF402PX4 — Rangers de Talca (@Rangersdetalca_) October 14, 2025

❓¿Cómo salieron Rangers vs Antofagasta y San Luis vs Recoleta?

Rangers se impuso por 2-1 a Antofagasta en el Fiscal de Talca con goles de Javier Araya (6’) y Matías Sandoval (69’), descontó sobre el final Tobías Figueroa (93′). Con este resultado, los rojinegros alcanzaron los 37 puntos, y el último boleto para ingresar a la zona de liguilla.

En Quillota, en tanto, San Luis empató 0-0 con Recoleta en un duelo de escasas emociones. Los locales también llegaron a 37 puntos, pero dejaron escapar una oportunidad de oro para afirmarse en la lucha por el último boleto al octogonal. Ya que por ahora están fuera por diferencia de goles.

🔴 ¿Quién se complicó más con estos resultados?

Sin duda, Antofagasta. Los Pumas perdieron una chance clave de despegarse de un rival directo en la tabla, y ahora su lugar en la liguilla peligra. Con 37 puntos, aún están en la pelea, pero se acercan peligrosamente los equipos que vienen desde atrás.

Por su parte, Recoleta quedó estancado en una zona intermedia: sin chances reales de meterse arriba, pero también lejos de los puestos de descenso. Su temporada parece cerrarse, pero un par de resultados podrían incluso dejarlos de nuevo en la pelea.